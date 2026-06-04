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【即時短評】股市與AI狂飆 鄭麗文「談和平」沒有市場？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
國民黨主席鄭麗文訪美，她在舊金山灣區僑宴上，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。記者李怡／攝影
國民黨主席鄭麗文訪美，她在舊金山灣區僑宴上，帶動現場搖旗吶喊，將訪美首站帶向高潮。記者李怡／攝影

最近台灣最熱門的話題是什麼？不是選舉，不是政黨惡鬥，而是股市與AI。從「護國神山」到AI伺服器供應鏈，從ETF到科技基金，許多民眾都在分享AI帶來的財富效應。

股市天天談創高，年輕人討論投資、中年人關心退休資金；全民瘋炒股、企業界談的是下一波AI商機。台灣彷彿正站在一個新的「經濟起飛」節點上，卻很少人願意認真回答：如果兩岸發生戰爭，這一切榮景還能存在嗎？

台灣今天之所以能成為全球AI供應鏈重鎮，並不是因為土地大、人口多，而是因為技術、因為「局勢還算穩定」。國際資本願意投資台灣、科技巨頭願意把訂單交給台灣，不是因為看見了什麼「青鳥」的政治激情演出，反而期待台灣能維持和平穩定的環境。

因此，當大家都在談AI、談經濟、談產業升級時，國民黨主席鄭麗文帶頭談和平，其實談的是所有問題的源頭，豈無民意市場？但在台灣政治環境裡，談軍備似乎就應該獲得掌聲，談和平卻必須遭受質疑。彷彿「和平」就是糖衣毒藥、就是充滿「芒果乾」的政治風險；只有拿起槍桿子對決，台灣人才有尊嚴、有幸福。

然從大多數民眾的角度看事情，真是如此嗎？老百姓關心的其實很簡單，希望股市繼續上漲、希望孩子有工作、希望房貸繳得出來、希望退休生活有保障；這些市井小民的願望或許平凡，卻構成了台灣社會最大的共同利益。而這些其實不分藍綠的共同利益背後，都有一個共同前提：和平。

繼「鄭習會」後，鄭麗文此次訪美，提出推動兩岸和平制度化，希望讓第一島鏈從衝突之鏈轉變為「和平繁榮之鏈」。有人認為她在極力避免台灣成為大國衝突的戰場，有人認為她在「轉達中共立場」。其實鄭麗文的大局構想，是要把兩岸問題從長期的情緒動員，拉回「何謂台灣人民利益」來思考；畢竟，台灣要創造未來的競爭力，不是靠對抗思維、不是靠喊話大聲，戮力維持和平環境才是根本途徑與方法。

鄭麗文提倡的並非單純的兩岸休兵，她要建構的是「制度性和平」。輝達黃仁勳投資台灣，看的是十年、二十年、甚至更久，而非明天股市漲跌的新聞標題；國際AI供應鏈更在乎台灣的長期穩定，而不是選舉的政治激情。在中華民國憲法體制下「談和平」並非浪漫理想、不是「舔共」，卻是確保台灣生存發展的務實戰略。若連和平都不能談，一談就被扣上紅帽子，恐怕才是股市投資人最大的風險。

君不見，連美國總統川普都說「不希望有人走向台獨」、「不想看到9500英里外的戰爭發生」、「不希望有人推動台獨是因為以為有美國支持」；因為他明白，戰爭不能創造晶片，大國衝突將毀滅財富。

AI產業讓台灣站上世界舞台，但支撐這個舞台的地基，終究還是和平。當股市因AI狂飆、全民期待繼續發大財的同時，台灣民意若能正視「談和平」才可創造最大的市場，那麼鄭麗文談和平，又怎會沒市場？

鄭麗文 護國神山 兩岸

延伸閱讀

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胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺佈棋子

鄭麗文訪美前瞻 美台關係專家總結五大看點

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