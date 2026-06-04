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談六四事件 林佳龍：台捷面臨威脅會更團結捍衛自由民主
今天是天安門事件37周年。外交部長林佳龍下午參加捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台記者會時表示，相比於捷克用和平方式告別共產黨獨裁專制的統治，中國在1989年6月4日爆發以鎮壓流血收場的天安門事件，台灣和捷克一樣都面對獨裁統治的歷史和現在的威脅，更會團結在一起捍衛自由民主的生活。
韋德齊即將結束訪台行程，獲邀在外交部和林佳龍一起舉行記者會總結訪問成果。林佳龍在致詞結束前談起六四事件，他說，今天是令人傷痛的一天，他想起捷克在第三波民主化中建立天鵝絨革命，以和平方式告別共產黨獨裁專制的統治。
林佳龍指出，捷克和斯洛伐克分離非常和平，今天能維持友好關係，而中國的1989年六四事件卻以鎮壓流血收場；一個政權鎮壓自已人民，現在也對外威權擴張，他相信台灣人跟捷克都有面對獨裁統治的歷史跟現在的威脅，更會團結在一起，捍衛努力才贏得的自由民主的生活。
韋德齊答覆記者詢問時表示，不是故意選擇今天作為訪台的最後一天，沒有事先安排；回顧那個時代，身在台灣的他想說，同情並紀念所有天安門大屠殺事件的受害者，這也讓大家更意識到自由的價值。
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