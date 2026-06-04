陸主辦海峽論壇13日登場 陸委會首度宣布「禁止地方政府參加」

大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。

陸委會副主委梁文傑4日下午在例行記者會上宣布，中共將於6月中旬舉行海峽論壇，鑒於此論壇是中共對台統戰平台，為因應中共借兩岸交流對台灣社會統戰滲透，政府對海峽論壇的政策立場如下：第一，禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與陸方合作辦理。第二，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動。第三，禁止參加目的為消滅中華民國的一國兩制台灣方案或民主協商等活動。第四，提醒國人注意，遵守兩岸條例以及相關規範，避免觸法。第五提醒國人注意，赴陸人身安全風險。第六，呼籲各界和政黨，不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。

去年6月中旬海峽論壇舉辦前，陸委會在5月中旬就曾宣布禁止中央機關人員參與，並「建議」地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席海峽論壇相關活動，「建議」地方政府不予核准所屬人員出席海峽論壇相關活動。

本報記者詢問，去年陸委會是建議地方政府勿出席、並建議地方政府不核准所屬人員出席，今年改成禁止地方政府出席是何原因，有無法源依據？

就此梁文傑說，政府能夠管制的範圍是公職人員跟公務人員。現在中華民國的公職人員跟公務人員去中國大陸都是要准許的，「所以凡是要跟我們申請參加海峽論壇的，我們是一概不會准許」。這也是因應中共目前對台很多的滲透。海峽論壇眾所周知，它是中共最大型的一個對台所謂融合統戰的平台，政府當然對此要有所因應。

另有媒體詢問，國民黨副主席張榮恭即將去參加海峽論壇，陸委會對此有沒有什麼看法，另外有沒有縣市首長還是公務員申請要去海峽論壇？梁文傑回應指出，國民黨要去的人員並不在政府管制的人員當中，他們不需要跟我們申請，「但是我們還是呼籲各界和各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰的工具」。他透露，「目前當然有一些單位跟我們提出申請，我們是不會准許」。

據悉，在今日的陸委會政策宣布前，台東縣長饒慶鈴有向政府提出申請赴海峽論壇。而去年海峽論壇就已經罕見沒有任何台灣縣市首長參加。