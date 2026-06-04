快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

陸主辦海峽論壇13日登場 陸委會首度宣布「禁止地方政府參加」

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會4日宣布禁止地方政府參加今年海峽論壇。記者廖士鋒／攝影
陸委會4日宣布禁止地方政府參加今年海峽論壇。記者廖士鋒／攝影

大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。

陸委會副主委梁文傑4日下午在例行記者會上宣布，中共將於6月中旬舉行海峽論壇，鑒於此論壇是中共對台統戰平台，為因應中共借兩岸交流對台灣社會統戰滲透，政府對海峽論壇的政策立場如下：第一，禁止在台辦理海峽論壇相關活動，也不得與陸方合作辦理。第二，禁止中央機關、地方政府人員參與相關活動。第三，禁止參加目的為消滅中華民國的一國兩制台灣方案或民主協商等活動。第四，提醒國人注意，遵守兩岸條例以及相關規範，避免觸法。第五提醒國人注意，赴陸人身安全風險。第六，呼籲各界和政黨，不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰工具。

去年6月中旬海峽論壇舉辦前，陸委會在5月中旬就曾宣布禁止中央機關人員參與，並「建議」地方政府政務人員及所屬單位人員勿出席海峽論壇相關活動，「建議」地方政府不予核准所屬人員出席海峽論壇相關活動。

本報記者詢問，去年陸委會是建議地方政府勿出席、並建議地方政府不核准所屬人員出席，今年改成禁止地方政府出席是何原因，有無法源依據？

就此梁文傑說，政府能夠管制的範圍是公職人員跟公務人員。現在中華民國的公職人員跟公務人員去中國大陸都是要准許的，「所以凡是要跟我們申請參加海峽論壇的，我們是一概不會准許」。這也是因應中共目前對台很多的滲透。海峽論壇眾所周知，它是中共最大型的一個對台所謂融合統戰的平台，政府當然對此要有所因應。

另有媒體詢問，國民黨副主席張榮恭即將去參加海峽論壇，陸委會對此有沒有什麼看法，另外有沒有縣市首長還是公務員申請要去海峽論壇？梁文傑回應指出，國民黨要去的人員並不在政府管制的人員當中，他們不需要跟我們申請，「但是我們還是呼籲各界和各政黨不要附和中共對台敘事，淪為對台統戰的工具」。他透露，「目前當然有一些單位跟我們提出申請，我們是不會准許」。

據悉，在今日的陸委會政策宣布前，台東縣長饒慶鈴有向政府提出申請赴海峽論壇。而去年海峽論壇就已經罕見沒有任何台灣縣市首長參加。

海峽論壇 陸委會

延伸閱讀

海峽論壇13日登場 國民黨由張榮恭率團與會

海峽論壇月中登場 陸國台辦：聚焦基層、青年、文化、經濟交流

金門成宗教宣講首站 劉世芳談赴陸風險、宮廟土地爭議一次解答

駁育兒津貼「中央請客地方埋單」 政院：不會把責任放給地方

相關新聞

上海小貓熊周末來台！北市改交換「白手長臂猿」 林奕華曝原因

雙城論壇出現具體成果，北市動物園與上海動物園簽訂合作備忘錄，交換小貓熊來台，副市長林奕華證實預計周六抵台，不過原定要送至上海動物園黑腳企鵝因上海方繁殖狀況良好，經協調後改成白手長臂猿，已獲中央核准，但交換細節仍待確認。

陸主辦海峽論壇13日登場 陸委會首度宣布「禁止地方政府參加」

大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。

【即時短評】送舊球衣給外賓 台灣足球何時才能走到「足球二年」？

六月一日，副總統蕭美琴陪同訪台的捷克參議院議長韋德齊到大稻埕體驗茶文化，總統府最初發布的新聞稿、以及包括中央社等多家媒體轉載的新聞，皆表示蕭副總統致贈「2024-2026」我國家代表隊的足球衣給韋德齊。

張善政爭取中央挺可負擔宅 內政部給軟釘子：盼回歸只租不賣

桃園市長張善政今北上行政院會，爭取行政院盡速核定桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」。內政部指出，可負擔住宅採出售型住宅，能照顧的民眾較少，且自由轉賣過程中恐引發物權爭議與管理問題，建議回歸「住宅法」中社宅「只租不賣」精神，未來將持續與桃市府討論。

首度親回日菲劃界…林佳龍：他們針對中國軍事擴張 不損及台灣利益

針對日菲談判專屬經濟海域（EEZ）與大陸礁層海域劃界一事，外交部長林佳龍今天表示，台灣歡迎日菲建立全面戰略夥伴關係，兩國談判主要針對中國，因為中國的軍事擴張已經到達太平洋，中國企圖破壞台海和區域的和平。

美擬對台徵10%關稅 林沛祥：政府應速説明爭取產業勞工權益

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對包含台灣在內14個經濟體的貨品加徵10％關稅。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，明天會不會有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換，政府也應速向美方爭取說明與澄清，捍衛產業、勞工權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。