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影／日菲劃設專屬經濟區 林佳龍：憂中共擴張但對我漁權無影響
針對近期日本與菲律賓二國發表聯合聲明，表示將在遵守相關國際法及「聯合國海洋法公約」前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，針對該經濟區是否衝擊我方漁權及國家利益，外交部部長林佳龍下午表示，該經濟區劃設不會衝擊我國利益，主要是因應中國大陸近期愈發擴張的行為。
林佳龍強調，我國與日本、菲律賓都簽有漁業相關的協定，兩國也表明該經濟區不涉及對我國的約束力。林佳龍表示，中共的軍事擴張已經到了太平洋，也就是台灣東部，在中共破壞現狀的情形下，周邊國家才會增加互相合作，應該先譴責中共破壞現狀，這才是問題的主因。
來台訪問的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）下午在外交部舉行記者會，外交部長林佳龍親臨致詞並接受媒體提問。
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