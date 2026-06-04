快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／日菲劃設專屬經濟區 林佳龍：憂中共擴張但對我漁權無影響

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
針對近期日菲兩國發表聯合聲明啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部長林佳龍表示此舉不影響我國利益。記者曾原信／攝影
針對近期日菲兩國發表聯合聲明啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部長林佳龍表示此舉不影響我國利益。記者曾原信／攝影

針對近期日本與菲律賓二國發表聯合聲明，表示將在遵守相關國際法及「聯合國海洋法公約」前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，針對該經濟區是否衝擊我方漁權及國家利益，外交部部長林佳龍下午表示，該經濟區劃設不會衝擊我國利益，主要是因應中國大陸近期愈發擴張的行為。

林佳龍強調，我國與日本、菲律賓都簽有漁業相關的協定，兩國也表明該經濟區不涉及對我國的約束力。林佳龍表示，中共的軍事擴張已經到了太平洋，也就是台灣東部，在中共破壞現狀的情形下，周邊國家才會增加互相合作，應該先譴責中共破壞現狀，這才是問題的主因。

來台訪問的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）下午在外交部舉行記者會，外交部長林佳龍親臨致詞並接受媒體提問。

外交部長林佳龍（左）下午會面捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（右）訪團，林佳龍送給韋德齊華航及星宇的客機模型，慶祝8月直航。記者曾原信／攝影
外交部長林佳龍（左）下午會面捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（右）訪團，林佳龍送給韋德齊華航及星宇的客機模型，慶祝8月直航。記者曾原信／攝影

中共 林佳龍 菲律賓

延伸閱讀

憂日菲畫界談判衝擊漁權 外交部：不影響台日及台菲既有機制

首度親回日菲劃界…林佳龍：他們針對中國軍事擴張 不損及台灣利益

政院：EEZ談判不能影響台灣權益 中國也不該藉機將台灣東部內海化

日菲畫定經濟海域談判 楊永明：吃定台灣 製造兩岸衝突事端區

相關新聞

上海小貓熊周末來台！北市改交換「白手長臂猿」 林奕華曝原因

雙城論壇出現具體成果，北市動物園與上海動物園簽訂合作備忘錄，交換小貓熊來台，副市長林奕華證實預計周六抵台，不過原定要送至上海動物園黑腳企鵝因上海方繁殖狀況良好，經協調後改成白手長臂猿，已獲中央核准，但交換細節仍待確認。

陸主辦海峽論壇13日登場 陸委會首度宣布「禁止地方政府參加」

大陸主辦的海峽論壇將於6月13日於廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加，這也是近年來首度公開禁止地方政府參加海峽論壇。

【即時短評】送舊球衣給外賓 台灣足球何時才能走到「足球二年」？

六月一日，副總統蕭美琴陪同訪台的捷克參議院議長韋德齊到大稻埕體驗茶文化，總統府最初發布的新聞稿、以及包括中央社等多家媒體轉載的新聞，皆表示蕭副總統致贈「2024-2026」我國家代表隊的足球衣給韋德齊。

張善政爭取中央挺可負擔宅 內政部給軟釘子：盼回歸只租不賣

桃園市長張善政今北上行政院會，爭取行政院盡速核定桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」。內政部指出，可負擔住宅採出售型住宅，能照顧的民眾較少，且自由轉賣過程中恐引發物權爭議與管理問題，建議回歸「住宅法」中社宅「只租不賣」精神，未來將持續與桃市府討論。

首度親回日菲劃界…林佳龍：他們針對中國軍事擴張 不損及台灣利益

針對日菲談判專屬經濟海域（EEZ）與大陸礁層海域劃界一事，外交部長林佳龍今天表示，台灣歡迎日菲建立全面戰略夥伴關係，兩國談判主要針對中國，因為中國的軍事擴張已經到達太平洋，中國企圖破壞台海和區域的和平。

美擬對台徵10%關稅 林沛祥：政府應速説明爭取產業勞工權益

美國政府調查各國強迫勞動行為後，2日提出將對包含台灣在內14個經濟體的貨品加徵10％關稅。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，明天會不會有新的理由？國際貿易最重要的是一致、透明、可預測的規則，而不是標準隨時變、理由天天換，政府也應速向美方爭取說明與澄清，捍衛產業、勞工權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。