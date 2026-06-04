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上海小貓熊周末來台！北市改交換「白手長臂猿」 林奕華曝原因
雙城論壇出現具體成果，北市動物園與上海動物園簽訂合作備忘錄，交換小貓熊來台，副市長林奕華證實預計周六抵台，不過原定要送至上海動物園黑腳企鵝因上海方繁殖狀況良好，經協調後改成白手長臂猿，已獲中央核准，但交換細節仍待確認。
副市長林奕華表示，上海方記者會預計會由教育局副局長及動物園代表，結束後由上海方陪同小貓熊搭飛機抵台，隨後由北市動物園接手，並進行相關檢疫程序。林也坦言，雙方已經很久沒有交換動物，行政流程較為反覆且耗時，時間上也會拖比較久。
至於台北市立動物園會以何物種交換，林奕華表示，原定要送出物種是黑腳企鵝，但因上海動物園繁殖狀況良好數量已多，根據上海方需求調整為交換白手長臂猿，已和中央報請修正MOU內容近日已核准，不過實際交換個體細節、內容等，仍要由北市動物園和上海方實際討論。
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