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首度親回日菲劃界…林佳龍：他們針對中國軍事擴張 不損及台灣利益
針對日菲談判專屬經濟海域（EEZ）與大陸礁層海域劃界一事，外交部長林佳龍今天表示，台灣歡迎日菲建立全面戰略夥伴關係，兩國談判主要針對中國，因為中國的軍事擴張已經到達太平洋，中國企圖破壞台海和區域的和平。
林佳龍表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，將捍衛專屬經濟海域的權利，此外，台灣跟日菲也都簽有漁業協定，在日菲談判過程中，他們都有公開說明，也有跟台灣溝通，確保我國家利益不受損害。
針對此事，林佳龍歸結三點。
第一，日本跟菲律賓的專屬經濟海域有重疊，「他們要談，他們沒有擴張」，沒有增加專屬經濟海域的範圍。
第二，他們怎麼談在國際法上對台灣沒有拘束力。
第三，台灣也有跟日菲談，包含漁權談判，此事發生後，三方在公開和透過外交管道，都有確保不損及台灣利益；「我們一定會保護主權及漁權，請國人放心。」
林佳龍表示，日菲談判目的是應對中國在區域的軍事擴張，解放軍軍艦和飛機都出入釣魚台和巴丹島附近海域；因為中國破壞現狀，周邊國家要增加相互合作，台灣也增加跟日本及菲律賓的合作，這都有助台海和第一島鏈的和平穩定。
林佳龍說，今天反而是中國出面在抗議，這是倒果為因；是中國企圖破壞台海跟區域的和平，大家一起來阻止；中國沒有權利代表台灣，也不用越俎代庖，事實上中國就是製造問題的人。
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