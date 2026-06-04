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【即時短評】送舊球衣給外賓 台灣足球何時才能走到「足球二年」？

聯合報／ 記者／鄭文翔
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴贈我國家足球隊球衣。總統府／提供
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來訪，副總統蕭美琴贈我國家足球隊球衣。總統府／提供

六月一日，副總統蕭美琴陪同訪台的捷克參議院議長韋德齊到大稻埕體驗茶文化，總統府最初發布的新聞稿、以及包括中央社等多家媒體轉載的新聞，皆表示蕭副總統致贈「2024-2026」我國家代表隊的足球衣給韋德齊。

然而，眼尖者一看即發現，韋德齊獲贈的球衣，已經是將近十年前的國家隊球衣，期間國家隊球衣贊助商已換過兩三家，總統府卻還致贈遠道而來的貴賓「舊版」球衣，不知是幫廠商清庫存？還是刻意追求復古？又或是另一樁幕僚搞不清狀況惹出的笑話？

事實上，從這一個瑕疵就看得出來，即使台灣從2002年世界盃時，陳水扁政府就喊出「足球元年」，甚至還邀請當年世界盃踢出好成績的前友邦塞內加爾來台…，廿多年過去了，台灣足球的發展、以及政府的重視程度，幾乎都停滯不前，可說仍處在「足球元年」的階段。

縱使近年來包括台企甲、女足木蘭聯賽已略見制度與規模，也有愈來愈多的家長願意讓小朋友從小接觸足球運動，但當身材體型與台灣人差不多的日本人，幾乎每年都可輸送數十人到歐洲各大聯賽踢球，連五大聯賽的英超(例如英超布萊頓三笘勳、利茲聯田中碧)、德甲(拜仁慕尼黑的伊藤洋輝、法蘭克福的堂安律)、西甲(皇家社會的久保建英)、義甲(帕爾瑪的鈴木彩艷)、法甲(摩納哥的南野拓實、朗斯的中村敬斗)皆有現役日本國腳足跡，台灣呢？發展最好的就是去中國大陸踢中甲、中超，連歸化球員加起來不到十人。

另一方面，台灣足球最高領導階層—足協，近年來風波不斷。昨天傳出女足國家代表隊出戰東亞盃資格賽，中華足協竟未派隊醫；去年前總教練黃哲明批評足協辦事不力、缺乏對教練與球員的尊重；隊長陳柏良揭露國家隊待遇堪憂；五人制國家隊出國遭滯留機場；更早之前還有英籍總教練懷特惹出的風波，包括「疑似造假比賽以騙取國際積分」及「私下赴對岸參加青年梯隊活動」、解召周定洋等。

甚至，足協理事長一個換過一個，就連民進黨大老邱義仁鄭文燦都當過，棒球出身的微笑喬治趙士強亦曾任足協秘書長，但足協仍舊問題不斷、沉痾未解。當足球最高領導機構是如此作為，又叫球迷如何有所期望？

回到這次的球衣事件，或許有人認為，送給韋德齊議長2017年中華隊穿的這件球衣，可能代表當年國慶逆轉勝巴林的重大勝利，具有特別意義；但從總統府發的初始新聞稿說球衣是24-26的國家隊球衣，與修改後只說這是「台灣製的國家隊球衣」，看來總統府並不那麼在意2017年的那場勝利；加上蕭副總統仍只是四年一次強調台製機能布料在全球非常受歡迎、世界盃足球賽中，多國代表隊球衣也都由台灣製造，看來台灣足球要發展到「足球二年」，還有一大段路要走。

足球 蕭美琴 韋德齊

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