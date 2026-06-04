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租補經費 蔣萬安：應回歸中央否則恐排擠北市預算

中央社／ 台北4日電
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

租金補貼經費擬回歸中央地方共同分擔，台北市蔣萬安今天說，已發文給中央，希望回歸中央負責，否則恐排擠北市府其他預算。

蔣萬安今天下午率市府官員列席北市議會市政總質詢，國民黨台北市議員李伯毅詢問租金補貼經費議題。李伯毅說，此經費從2022年起就由中央編經費補助，但內政部表示要從2027年起回歸中央與地方共同分擔機制。

李伯毅表示，租金補貼政策確實照顧很多台北市家庭，並問到中央是否提前跟地方政府溝通；都發局長簡瑟芳表示，中央當時通知地方政府開會時，在會中就告知地方政府需依財力負擔經費，北市要負擔4成。

李伯毅追問，中央做法太過突然，就是直接強迫地方政府接受，是否會排擠到北市府其他預算。

蔣萬安答詢，對此狀況表達不同意，希望中央回歸從2022年至今的機制，也就是由中央全面支應，因北市府若要負擔4成，初估需新台幣19億元，「不是9億元，而是19億元」，當然會造成北市府的沉重負擔。

蔣萬安說，不只是台北市，其他縣市且不分黨派都表達希望中央應考量地方財政穩定，因此還是希望中央回歸現有機制，不要中央提政策卻要由地方負擔，將會對北市府造成非常嚴重後果。

李伯毅再問，若無法拒絕中央，北市府預算若遭排擠是否有因應措施。蔣萬安說，已正式發文給中央，希望此經費回歸到中央，希望能夠理性溝通，因中央的分級方式，北市要負擔4成，但市府有政策要推動，若要額外負擔，將有排擠狀況，會向中央反映。

內政部國土署5月30日發布新聞資料提到，財政收支劃分法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，基於財政權責相符原則，租金補貼經費規劃自明年度起回歸2021年以前中央與地方共同分擔機制，依各縣市財力分級，由地方分攤1成至4成經費，共同照顧租屋族。

蔣萬安 北市 租金補貼 內政部

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