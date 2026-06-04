黃國昌新書談2018年抗爭 時代力量：與事實不符、要求道歉並更正

民眾黨主席黃國昌新書「向光前行」提到2018年反對勞基法修法抗爭。時代力量今天以不起訴處分書等資料表示，書中記述與事實明顯不符，要求黃國昌公開道歉並更正內容。

對於時代力量說法，民眾黨表示，暫不予回應。

時代力量今天在臉書（Facebook）發文喊話黃國昌，可以評論過去，但不能為了墊高自己，竄改歷史、曲解記憶。要求黃國昌公開道歉、更正內容，並在完成更正前下架書籍。

時代力量表示，黃國昌於新書「向光前行」中，描述 2018年反對勞基法二修縮短輪班間隔、鬆綁七休一等條文時，於凱道抗爭時「凌晨醒來、身邊戰友都不見了，最後只剩他與徐永明」。

時代力量指出，根據不起訴書與時力新聞稿，此記述與事實明顯不符。依台北地方檢察署不起訴處分書（107年度偵字第5663號）所載，警方最後1次（第7次）舉牌後清場時間為2018年1月8日凌晨4時18分，被列為帶頭者的是時任時代力量立法委員黃國昌、洪慈庸、林昶佐、徐永明4人；其後警方以大型巴士將現場群眾載離。

時代力量並指出，依時力於2018年1月8日上午6時36分發布於臉書粉專新聞稿，當時在場的徐永明、黃國昌、洪慈庸與林昶佐多次僵持，其中徐永明遭警方強制驅離送上救護車；被女警包圍住的洪慈庸，堅持不上救護車，經溝通由林昶佐陪同一起到台大醫院急診室掛號。

時代力量當時新聞稿指出，最後離開的黃國昌，要求先讓他聯絡同伴處理及整理現場物資之後，赴台大醫院關切同事洪慈庸等人健康狀況，得知大家均已平安後即離開。至凌晨4時半許，現場人員全數遭清除完畢。

時代力量表示，書中評論的，都是時代力量曾在勞基法2修抗爭所做出的奮鬥與努力。現場不論立委、黨工、支持者，都是曾與時代力量並肩作戰的夥伴，黃國昌做出不實陳述，不僅自毀人格，也損及時代力量聲譽。