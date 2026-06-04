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江啟臣出席韋德齊感恩酒會 盼共創韌性夥伴關係

中央社／ 台北4日電

立法院副院長江啟臣3日出席捷克參議長韋德齊與捷克駐台代表史坦格共同舉辦的感恩酒會，江啟臣表示，台灣與捷克共享自由、民主與人權等核心價值，未來期待持續深化雙邊交流，攜手打造更具韌性與創新能量的民主夥伴關係。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣3日晚間代表立法院長韓國瑜，出席由捷克參議長韋德齊（MilošVystrčil）與捷克經濟文化辦事處代表史坦格（DavidSteinke）共同舉辦的感恩酒會，展現台灣與捷克長久深厚的友誼及民主夥伴關係。

韋德齊在致詞時指出，此次訪台行程，再次深刻感受到台捷夥伴關係的深厚情誼，也再次印證「行動勝於言辭」。自2020年首次訪台後，2026年再度率團來台，正是以實際行動展現對台灣的支持。

江啟臣表示，韋德齊自2020年率團訪台以來，始終堅定支持台灣。當年於立法院以中文說出「我是台灣人」，感動無數台灣人民，也成為台捷民主友誼的重要象徵。

江啟臣指出，過去三天，雙方透過高層互動與產業交流，再次見證台捷關係持續深化。此次韋德齊除拜會台灣政府及立法院外，亦率領約30位捷克企業界領袖參與「台北國際電腦展（COMPUTEX）」及「亞洲指標新創展會（InnoVEX）」等重要活動，展現捷克高度重視與台灣在科技、產業及供應鏈合作上的夥伴關係。

江啟臣表示，台灣與捷克不僅共享自由、民主與人權等核心價值，在半導體、人工智慧、智慧製造、醫療科技及供應鏈韌性等領域亦具高度互補優勢。近年雙方在半導體人才培育、先進晶片設計、供應鏈韌性及科技創新等面向合作成果豐碩，未來期待持續深化雙邊交流，攜手打造更具韌性與創新能量的民主夥伴關係。

江啟臣指出，韋德齊此次訪台，延續已故捷克前參議長柯佳洛生前對台捷友誼與民主價值的堅持與信念，令人深受感動。面對當前國際局勢變化，台灣與捷克更加珍惜民主自由的可貴，未來也將持續在守護民主、人權及區域和平穩定等議題上相互支持、並肩前行。

江啟臣 韋德齊 捷克 韓國瑜

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