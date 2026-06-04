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小貓熊來台樂見其成 何孟樺提醒蔣萬安這件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雙城論壇曾簽備忘錄，上海動物園2隻小貓熊，周末將抵台。記者楊正海／攝影
雙城論壇曾簽備忘錄，上海動物園2隻小貓熊，周末將抵台。記者楊正海／攝影

雙城論壇曾簽備忘錄，上海動物園2隻小貓熊周末將抵台，台北市蔣萬安下午在議會總質詢時指出，這是雙城論壇很具體的成果。民進黨台北市議員何孟樺指出，她對小貓熊來台樂見其成，也希望蔣市長應該促成更多動物園國際交流，擴展城市外交。

何孟樺指出，北市動物園與世界各地許多合乎國際規範的動物園，都有育種合作關係，中央也在去年11月就提供輸入許可、CITES輸入文件以及檢疫條件，她對於小貓熊以合乎國際保育規範的方式來台樂見其成，也呼籲蔣市長應該給予動物園更充足的經費與員工加給，促成更多動物園國際交流，擴展城市外交。

何孟樺也說，小貓熊就是火狐「Firefox」，這同時也是一套重視隱私的知名開源瀏覽器名稱，她說，諷刺的是，中國大陸5月才因為台灣參與，杯葛數位人權會議RightsCon在尚比亞的國際年會。她期盼中國大陸在輸出小貓熊的同時，也能學習開源社群的精神，實踐開放、自由與民主。

蔣萬安 雙城論壇 北市 小貓熊

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