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政院：EEZ談判不能影響台灣權益 中國也不該藉機將台灣東部內海化

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，外界憂慮台灣權益恐受損。行政院指出，日菲談判不能影響台灣權益，台灣將與日菲持續溝通，中國也不該藉軍事力量把台灣東部內海化。

日本與菲律賓日前同意啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層劃界談判，由於相關海域與台灣專屬經濟海域高度重疊，各界憂心台灣權益受損。

行政院發言人李慧芝指出，外交部已清楚說明，日菲兩國協議不涉及第三方，台灣也要求雙方承諾協議時不能侵害台灣利益，未來將持續跟對方溝通。

針對中國外交部公開指出，海峽兩岸同屬一個中國，日菲作法已侵害中方海洋權益。李慧芝則強調，中國不該藉機以軍事力量把台灣東部內海化。

海委會副主委吳欣修指出，台灣過去對日本、菲律賓在漁業領域有談妥相關協定，日菲的相關協定不影響台灣當前保持護漁主權的作業，海委會仍持續出動海巡執行相關護漁行動。

政院 菲律賓 外交部

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