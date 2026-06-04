駁育兒津貼「中央請客地方埋單」 政院：不會把責任放給地方

中央為應對少子女化推出5000元成長津貼，地方政府不滿經費須共同分攤，質疑「中央請客、地方埋單」。行政院否認稱，政府不會把責任放給地方，而是一起跟人民共享經濟果實，未來將持續與地方政府溝通；至於外界關注的「新青安2.0」，目前仍在跨部會研議階段。

賴清德總統拋出成長津貼，衛福部日前表示，未來將比照育兒津貼模式辦理，中央與地方政府將依「財政收支劃分法」共同分擔經費，並依各縣市財力等級分配負擔比例，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜陸續表達，不希望少子女化對策出現「中央請客、地方埋單」的情況。

行政院發言人李慧芝說，行政院長卓榮泰已說明，人口對策新戰略家庭支持篇，希望地方充分運用自有財政與中央討論方法，也表示會跟各地方政府討論，目前仍在行政流程中。她強調，中央不會把責任放給地方，沒有所謂中央請客、地方埋單，而是一起跟人民共享經濟果實。

此外，針對租金補貼經費分攤引發地方不滿，各界關注中央決策是否已無協商空間。內政部次長董建宏也強調，租補並非中央請客、地方埋單，而是中央與地方合作照顧租屋族的重要政策。他說明，2022年前即為中央與地方各自負擔，2022年至2026年因疫情等因素才由中央全額負擔。

董建宏指出，因「財劃法」修訂，地方統籌分配款增加近4000億元，相關住宅稅收如增值稅、房屋稅、地價稅等也增加2600多億元，而中央希望地方共同負擔的租金補貼約80億元。他表示，希望與地方政府有更多溝通，讓中央與地方共同合作。

媒體關注，傳出「新青安2.0」方案的利息補貼將逐年退場、有未成年子女者貸款上限提高等規劃，行政院何時拍板。李慧芝說，新青安方案正在跨部會討論中，相關部會已提出建議跟看法，目前還在研議與統整階段，方案確定後會適時向國人報告。