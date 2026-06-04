張善政爭取中央挺可負擔宅 內政部給軟釘子：盼回歸只租不賣

桃園市長張善政今北上行政院會，爭取行政院盡速核定桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」。內政部指出，可負擔住宅採出售型住宅，能照顧的民眾較少，且自由轉賣過程中恐引發物權爭議與管理問題，建議回歸「住宅法」中社宅「只租不賣」精神，未來將持續與桃市府討論。

桃園市所推的「可負擔住宅」，首波鎖定設籍滿1年及育孕有未成年子女的25歲至44歲市民，符合家庭成員無自有住宅條件者即可提出申請，民眾有機會取得比市價更低的房子，首批房源以航空城安置住宅的餘屋為主，桃園市議會日前也三讀通過桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例。

為爭取行政院盡速核定，張善政特地北上參與行政院會向行政院長卓榮泰爭取。行政院發言人李慧芝轉述，會中內政部長劉世芳說明，桃園市可負擔宅介於社會住宅跟自有住宅，對於張善政提及的容積獎勵、可負擔宅是否能用信託或融資，需要跨部會討論，也會協助審查。

卓榮泰會中則感謝桃園市府長年參與社宅共同討論，對於桃園市建議，希望能在符合地方特色、需求及地方財政規劃下處理，而各地方政府提出自治條例中央會來審議，希望中央跟地方政策對齊，降低國人負擔，多元取得社宅。

針對桃園市推出可負擔住宅，內政部次長董建宏指出，去年12月22日，劉世芳已拜會張善政進行相關意見交換；現行住宅法第三條明定，社會住宅「只租不賣」，當桃園市府推動可負擔住宅為出售型住宅時，相對能照顧的民眾就比較少。

董建宏說，內政部透過百萬家戶租屋計畫，包括直接興辦社會住宅、包租代管及租金補貼，已在桃園提供近10萬戶的社宅，且輪替速度較快，而可負擔住宅一住就要比較長的時間，對青年照顧的數量來說，相對比較少一點。

此外，董建宏指出，桃園市可負擔住宅自治條例中，強調民眾可以自由轉賣，過程中會造成一些物權上的爭議跟後續行政管理的問題；內政部感謝地方政府因應國家住宅需求提出不同方案，但仍要回歸「住宅法」社宅「只租不賣」精神，讓更多人有機會享受國家照顧權利。

董建宏續指，最重要的事情是，民眾取得可負擔住宅過程中，可能會面對一下子就要支付大筆資金申購的問題，而銀行因為物權不夠完整，貸款成可能也不高，都會造成整個市場上的問題，內政部會協同其他部會共同協助與桃園市府共同討論。