藍籲軍公教調薪應納基層 以通膨、成長為標準

「軍公教待遇調整法制化，調薪應納入基層代表！」藍委翁曉玲、許宇甄、羅智強與軍公教代表4日召開記者會如此呼籲政府。許宇甄強調，台灣人均所得成長93%、基本工資調整47%，通膨也增加17%，但同期軍公教薪水僅成長14%並不合理，應儘速建立制度，否則近年來公務員報考率崩盤、逃亡潮的狀況只會加劇。

應納入9位基層代表

國民黨立委翁曉玲指出，過去軍公教調薪都是由審議委員會處理，但調薪的比例與過程並不公開，在外界看來完全是行政院長卓榮泰一個人說得算，雖然今年說會調整很高，但各界並不清楚這些調幅的理由，「但調薪不應該是政府給的恩賜！」她將排審《軍公教待遇調整條例》草案，盼相關內容可以法制化。

「如今軍公教基層起薪僅3.4萬，難怪愈來愈少人想當公務員！」翁曉玲指出，草案中將明訂物價指數「累積」達3%或「每4年」檢討調整待遇，且調幅不能低於通膨的2分之1，審議委員會應該納入9位基層代表與5位專家學者，「軍公教才能真正享受到經濟成長的果實！」她也呼籲行政院儘速提出草案。

薪水漲幅低於通膨

許宇甄則說，台灣近10年的人均GDP從2.2萬美元成長到4萬美元、漲幅93.2%，基本工資從2.1萬增加到29500元、漲幅47%，累積通膨也達到17%，但軍公教同期薪水只有漲14%，愈來愈少人考公職，如今放棄教職的老師高達4成，基層警力招聘困難，國軍編現比也逐年下降，調薪機制法制化已刻不容緩。

「期待政府一併改革退休金！」公教軍警消聯合總會副總會長高誓男不滿指出，退休軍公教的退休金10年僅漲8%，而且在年改後，所得替代率每年還要減少1.5%，漲幅趕不上就算了，退休金還要被砍，盼考試院與銓敘部能重視在職與退休軍公教的權益。

理工科教師大缺人

「理工科教師徵選只要去就會上！」全教產副秘書長陳源豐指出，因為多數理工科學生都想要去高科技產業，但若持續招不到理工科教師，要怎麼樣讓台灣培養出下一個輝達執行長黃仁勳？他也歎說，加上教師職場壓力大、面臨濫訴文化，待遇只有愈來愈差，政府若連薪水都跟不上，教師只會愈來愈少。

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