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桃園提可負擔住宅 內政部認只租不賣更好

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對桃園市近日通過《可負擔住宅自治條例》，內政部的態度仍多有保留。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
針對桃園市近日通過《可負擔住宅自治條例》，內政部的態度仍多有保留。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「社宅比起可負擔住宅更彈性、輪替速度快，相關方案還要再跟桃園市長張善政討論！」針對桃園市通過《可負擔住宅自治條例》，內政部次長董建宏4日回應說，社宅只租不賣，比起可負擔住宅應可給民眾更多照顧，未來會在容積獎勵、信託或融資等部分與桃園市政府進一步討論。

還要討論執行細節

桃園市近日通過《可負擔住宅自治條例》，未來符合資格的民眾，將有機會以「市價約5到6成」的價格買到房子，但只能自住，不得私自買賣、出租、轉租或從事商業用途，為此張善政還親自到行政院參加院會、說明相關方案。由於參選台中市長的立法院副院長江啟臣也希望未來跟進此政策，外界好奇行政院對此的態度。

行政院發言人李慧芝在院會記者會回應說，內政部長劉世芳在院會中有回應張善政，由於牽涉容積獎勵、信託與融資等面向，因此還要進行自治條例的審查，並與桃園市政府討論細節。她感謝桃園市長期配合社宅業務，但在之前總統賴清德提出的少子女化18項對策中，婚育宅、青年宅與社會宅會有更優惠的政策可使用。

貸款恐面臨困難

內政部次長董建宏則補充說，《住宅法》第3條規範社宅「只租不賣」，他認為可負擔住宅對民眾的照顧會比社宅少，因為社宅輪替速度較快。此外，雖然桃園規定在一定價格內可自由轉賣，但在物權上可能不完整，銀行的貸款乘數不會給太高，且民眾還是有需要一大筆資金的支出，後續可能的狀況，還是會跟桃園市府繼續討論。

據傳新青安購屋貸款將有新方案，包括利息補貼退場、有未成年子女的話貸款上限將提高、年收入2百萬以上不能申貸等，但行政院發言人李慧芝表示，相關方案尚未送到行政院，還在跨部會的討論階段。

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