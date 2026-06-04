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毒駕零容忍 依托咪酯將列一級毒品最重可判死 蔣萬安：地方全力配合
毒駕頻傳，行政院院會今天聽取「毒品及毒駕防制專案報告」，會將依托咪酯類毒品（俗稱喪屍煙彈主要成分）擬由第二級毒品提升為第一級毒品，未來製造、運輸及販賣者最高可處死刑。北市長蔣萬安今天表示，我支持行政院或立法院提出來，要來加重刑罰部分，地方政府一定全力配合。
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於近年毒品犯罪與毒駕案頻傳，行政院院會今天提出「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大主軸、14項具體措施防制毒品及毒駕。蔣萬安今天說，他支持中央要加重刑罰；二方面，北市警局也持續針對各路口，加強相關臨檢、查緝、溯源。
為防制毒駕，蔣說，北市府會從源頭查緝、末端重罰、完善戒治三管齊下，及配合中央未來修法，希望能提高各項刑罰，嚇阻任何毒駕行為。
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