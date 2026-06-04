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毒駕零容忍！卓榮泰推14項作為 毒駕車輛不問所有權一律沒入

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝（左）與行政院政務委員林明昕中午一起出席行政院會後記者會，表示針對毒駕零容忍，喪屍煙彈改列一級毒品，製造、販賣最重可判死刑。聯合報記者蘇健忠／攝影
行政院發言人李慧芝（左）與行政院政務委員林明昕中午一起出席行政院會後記者會，表示針對毒駕零容忍，喪屍煙彈改列一級毒品，製造、販賣最重可判死刑。聯合報記者蘇健忠／攝影

行政院4日院會通過「毒品毒駕防制專題」報告並予以備查。院長卓榮泰4日表示，針對近期依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）等新興毒品危害社會治安情形，行政院已跨部會全面檢視現行毒品及毒駕防制作為，並提出從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向共14項具體措施，強化查緝毒品及防制毒駕，以維護國人生命安全與社會治安。

在「源頭嚇阻」方面，共提出5項措施。包括將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，並請法務部儘速召開毒品審議委員會進行審議；增訂製造、運輸、販賣及供應電子煙行為之刑責規範；針對持有電子煙者納入行政罰並增訂沒入規定，請衛生福利部儘速修正《菸害防制法》；強化網路社群電子煙廣告屏蔽機制並加重違規罰則，由數位發展部加強源頭管理；同時強化國際緝毒合作，提升海域攔毒成效，並請臺灣高等檢察署統合六大緝毒系統，持續推動查緝與溯源偵辦作業，從源頭阻絕毒品流入。

在「強化查緝」方面，共提出3項措施。包括研議將唾液篩檢納入法制規範之可行性並提升檢驗量能，同時請法務部及衛生福利部加速毒駕相關檢驗時效；強化校園毒品防制工作，由教育部依「辨識風險、阻斷來源、即時處遇、精準輔導」四大面向推動反毒及電子煙防制措施，並以唾液快篩輔助現行尿篩機制；另請財政部加強邊境查緝電子煙產品，查獲後即依法移送裁處。

在「重懲毒駕」方面，共提出6項措施。包括全面提高毒駕行為法定刑度，由法務部儘速提出《刑法》修正草案；毒駕者將吊銷駕照並3年內不得考照，若致人重傷或死亡或累犯2次者，將終身吊銷駕照；提高毒駕累犯罰鍰至加罰9萬元並採按次累計，罰鍰無上限；增訂同車乘客責任，處以6千元至1萬5千元罰鍰；毒駕期間若有無照駕駛行為將加重處罰；並將毒駕車輛不問所有權一律沒入，由交通部修正《道路交通管理處罰條例》以強化嚇阻效果。

卓榮泰表示，近期社會各界及立法院朝野立委高度關注毒駕議題，政府將以「毒駕零容忍」立場嚴格執法，並要求相關部會以最快速度完成法制作業及配套措施，確保政策、法制與執行三者一致推動。

卓榮泰強調，本次涉及多項法令修正，將請各相關部會加速完成修法程序，並呼籲各級政府及社會各界共同合作打擊毒品犯罪，以達成抑制毒駕、阻絕毒品的目標，推動無毒校園及安全健康的社會環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卓榮泰 毒駕 毒品

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