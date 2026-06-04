藍白拚軍公教待遇法制化 人總預告將提調整草案納基層代表

軍公教待遇法制化受矚，藍白立院黨團預告將提專法，包括設計調整機制、審議委員會納基層代表避免決策不透明。行政院人事總處4日指出，現已擬定軍公教待遇調整條例草案，未來審議諮詢會將列入公教基層代表。

國民黨立委翁曉玲等人今日偕多個軍公教團體舉行記者會，預告藍白黨團將提出「軍公教人員待遇調整條例草案」，明定軍公教人員年度待遇，於消費者物價指數累計成長率達3%時應調整，或至少每4年檢討；審議委員會納入軍公教代表與專家學者等，並喊話政院速提草案。

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰已說明，經濟成長是國家繁榮象徵，但公平分配才是文明國家，讓經濟成長果實分享給所有國人是政府的工作，包括最低工資漸進調升自2015年的2萬0008元到如今的2萬9000元，軍公教也4度調薪。

李慧芝說，由於國家經濟體質比以往來得更好，且民間最低工資持續在成長，政府會透過制度化的審議機制，參考軍公教員工待遇審議委員會建議、結合國內各項財政指標及建議進行全盤評估。

行政院人事總處給與福利處長陳素枝指出，行政院已建立軍公教員工待遇調整機制，在提出調整方案至軍公教審議委員會前，人事總處和教育部將先行召開公教團體座談會，聽取與會代表的相關意見和建議，除了如實轉達給審議委員會，也會公告在人事總處網站提供政院政策參考。

針對強化公教團體和基層參與，陳素枝說，行政院人事總處已擬定待遇調整的相關條例草案，未來待遇調整的審議諮詢會，會列入公教基層代表。

據了解，行政院人事行政總處所提的「軍公教人員待遇調整條例草案」；行政院人事行政總處人事長蘇俊榮也曾預告，未來法制化後將設立「軍公教員工待遇諮詢委員會」，基層代表預計達2成。

此外，蘇俊榮曾預告，本月底前會大幅調整公務員專業加給表，並將調整方案送到行政院，同時爭取今年度軍公教調薪機會，媒體關注專業加給方案是否已出爐，會不會與調薪脫鉤處理或一併考量。

陳素枝指出，公務人員專業加給是待遇調整的其中一個項目，因此每年若有相關調整規劃，都會納入綜合評估。