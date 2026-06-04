封鎖沒用!民眾黨美女議員連年遭變態狂傳「生殖器照」怒轟：噁心想吐

民眾黨台北市議員林珍羽，近年來持續遭一男子利用臉書假帳號，傳送生殖器照片騷擾，雖然一直封鎖，但該男子持續申請新帳號。林珍羽表示，今天選擇說出來，是為了所有只能沉默的人，拒絕網路性騷。

林珍羽今在臉書指出，「我要公開說一件讓我憤怒，也讓我噁心的事」。這些年來有人利用假帳號，傳送生殖器照片騷擾；封鎖了，變態持續申請新帳號，繼續傳，封鎖根本沒有用。

她說，這就是網路性騷擾最惡劣的地方，施暴者零成本，受害者卻要無止盡地承受。她今天選擇把這件事公諸於世。照片已經過馬賽克處理，即便如此，她在整理這些畫面時，還是感到惡心想吐。

「我不知道抓不抓得到這種人」林珍羽說，但沉默只會讓他們更囂張，這也是為什麼她盡可能不收粉專私訊，改用線上陳情系統的原因之一。粉專私訊開放的管道，早已成為某些人施暴的工具。更多女性每天默默承受這種對待，

卻不知道能怎麼辦、也不敢開口，今天選擇說出來，是為了所有只能沉默的人。