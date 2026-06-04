軍公教調薪傳3%至4%區間 政院：納入財政與經濟全面審視

行政院長卓榮泰日前針對軍公教調薪狀況時指出，調薪是必然的，並有望朝往例加薪3-4%的基礎上去思考。對此，行政院發言人李慧芝4日說明，未來軍公教待遇調整將透過制度化審議機制辦理，並參考軍公教員工待遇審議委員會之建議，同時綜合國家財政狀況及各項經濟指標進行整體評估。

有關軍公教待遇調整議題，李慧芝表示，院長卓榮泰已多次說明，經濟成長雖象徵國家整體繁榮，但如何落實公平分配，使經濟成長果實能由全民共享，才是政府重要責任。

李慧芝指出，我國最低工資自2015年7月的20,008元起，已逐步調升至目前接近3萬元水準，顯示整體薪資水準持續提升。隨著國家經濟體質較過去更為穩健，民間薪資亦持續成長，未來軍公教待遇調整將透過制度化審議機制辦理，並參考軍公教員工待遇審議委員會之建議，同時綜合國家財政狀況及各項經濟指標進行整體評估。

行政院人事總處給與福利處長陳素枝進一步說明，目前軍公教待遇調整已建立完整運作機制。在相關調整方案提送待遇審議委員會審議前，人事總處與教育部將先行召開公教團體座談會，廣泛蒐集各團體代表意見與建議，並由相關機關於審議委員會中代為表達。

陳素枝表示，相關意見亦將同步公開於人事總處網站，並提供行政院作為政策研議參考。為進一步強化基層公教人員參與機制，人事總處已擬具相關條例草案，未來在待遇調整審議諮詢機制中，將納入基層公教代表參與，使待遇調整過程更具透明性與參與性。