新聞幕後／上海小貓熊一波多折終於要來台 兩岸逾10年重現動物交流

雙城論壇出現具體成果，前年兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），北市動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換兩隻小貓熊，上海動物園發布採訪通知，明天將移交給北市立動物園，記者會結束後兩隻小貓熊預計晚間十一點來台，周六就會抵達台北市立動園，為台灣小貓熊族群繁衍增添多樣性。

北市動物園上次與陸方交換動物已經是2014年同樣也是小貓熊，是由福州來台的「歡歡」、「美可」、「ㄚㄚ」，再上一次就已經是2008年來台大貓熊「團團」、「圓圓」，期間雙方未再有動物園交換，直至2023年8月蔣萬安在雙城論壇中與上海市長龔正會面，主動希望引進上海動物園的小貓熊，並在2024年12月正式簽署備忘錄。

知情人士指出，這過程其實非常辛苦，撇除政治因素外，一般動物交換流程其實就相當繁瑣，除了要考量族群管理或遺傳多樣性，還要評估雙方是否有合適能夠交換物種，也因此上海方再評估北市動物園有哪些物種可以作為交換其實花了很多時間，才敲定黑腳企鵝交換小貓熊。

該人士也透露，現階段小貓熊順利來台後，將先進入檢疫所，段時間內應該無法馬上在展覽區亮相，至於黑腳企鵝部分考慮到禽流感等問題，包含要接種疫苗廠牌等，甚至不排除考慮換物種，目前仍與上海方持續協商中。

對此園方表示，相關時程仍須尊重上海方公布為主，至於黑腳企鵝目前相關檢疫流程持續進行中。