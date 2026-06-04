【重磅快評】賴清德背書吳乃仁成了終身政治提款機

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因售地弊案被判刑9月，出獄後仍得面對1.7億元賠償金，台中地院囑託台北地院拘提撲空，吳迄今神隱，曾落淚以政治生命保證吳清白的總統賴清德也保持靜默；當年與賴清德「對賭」並辭議員的立委謝龍介要求賴清德代償欠款，只是賴已「賴皮」一次，這次更不可能認帳，但此事終將成賴的終身政治提款機。

吳乃仁涉台糖售地弊案，北院昨簽發拘票，派法警、書記官前往拘提撲空，事後傳出北院特別交代要「給予適度禮遇、禁用強制手段」，引發在野怒批「政治性放水」與「司法雙重標準」；民眾黨主席黃國昌質疑司法包庇拖延，吳賴帳不還，卻被爆坐名車、出入高檔私人會所，法院慢條斯理上門拘提撲空，居然還好意思強調要「禮遇、禁用強制手段」。對照綠委王世堅回應稱「王子犯法與庶民同罪」，顯得格外諷刺。

吳乃仁賴帳，平日卻以名車代步、出入高檔會所，還和司法人員過從甚密，一再重創賴清德的政治誠信。台糖售地弊案發生於2005年，吳時任台糖董事長，由前立委洪奇昌引見春龍公司負責人潘忠豪並出售台糖土地，一審依背信罪判刑3年10月，時任台南市長賴清德偕王拓、林濁水質疑此案「張三賣地關李四」，賴更落淚哽咽表示若兩人有任何不法，願意以政治生命擔保並退出政壇。後來，再審判決洪奇昌無罪，吳乃仁改判9月徒刑。

賴清德為了吳乃仁背書，賴清德的「死對頭」謝龍介在議會與賴上演「對賭政治生命」經典交鋒，賴清德為吳背書後，謝在議會與賴「對插」，表示「如果他們兩人都無罪，我願意辭去市議員職務，用我的政治生命與賴清德對賭，」，形成政治賭局。

2014年再審結果出現「一有罪、一無罪」，謝、賴再度交手，謝龍介認為只要吳乃仁被判有罪，就代表賴清德當初保證「兩人清白」的承諾已破產，賴應兌現諾言辭去市長；賴則反駁強調因為他出面力挺，高院才罕見接受再審，且洪奇昌判無罪，證明當初判決確實是冤獄。賴並嗆謝「是你要先辭吧！你要辭職自己就辭嘛！」結果謝當場簽字，展現誠信，隨後他要求賴也在另一份辭職書上簽名，但賴拒絕並步出議場，自此留下「願賭不服輸」的印記。

願賭服輸並非只有謝龍介一人，其實綠營不乏案例，例如王世堅就是最愛「賭」的綠營政治人物，跳海、高空彈跳、剃頭，花樣不斷翻新，被公認是政壇對賭的始祖，只是他的勝率不高，多次對賭失敗，但因「願賭服輸」的作風反而成為奇葩，在選民心中建立說到做到的形象。

另一個是前綠委姚文智，2018 年台北市長大選呈三腳督態勢，姚文智為了催票，數度保證「如果我選輸，或者只拿到第三名，我將退出政壇」，結果姚確實以第三名慘敗，隨後履行承諾真的辭去立委並宣布退出政壇，轉行擔任電影導演。

2011年民進黨不分區立委名單公布前夕，前立委沈富雄與余天打賭，斷言余絕對進不了不分區安全名單，「否則我就去你家掃地！」結果余天果真排入安全名單，沈隨即帶著掃把與畚箕前往余位於林口的住處清掃門前53階的「好漢坡」，展現了好風度。

但「負面」案例也不少，最有名的就是段宜康及謝長廷了。2014年彰化縣長選舉期間，綠委段宜康指國民黨候選人林滄敏涉嫌侵吞曲棍球協會補助款，並誓言「若指控不是事實，我當眾把一顆曲棍球吞下去！」結果司法與監察院皆查無林貪瀆的證據，林獲判無罪後還告段誹謗並索賠獲勝，然而段至今並未公開吞球，時不時就引來嘲諷。

2008年謝長廷與蘇貞昌搭擋角逐大選，因選情艱困，謝在選前宣誓「如果大選失敗，我將退出政壇，不再參與任何選舉。」結果馬英九勝選，謝確實有一段時間保持低調，但2010又重出江湖，還出任駐日代表等要職，謝辯稱他是「不再參與選舉」，但為了台灣前途，他不能不關心政治。這番解釋被抨擊是玩文字遊戲、食言而肥。

賴清德對這些過往案例應知之甚詳，但因過度自信及衝動性格，在司法定讞之前就拿「政治生命」與「退出政壇」做豪賭，不僅重創司法，也種下個人的政治業障，只要吳乃仁一日不還錢，他隨時都有被誠信迴力鏢擊中的風險。

賴清德不惜代價傷害司法，也充分解釋他上台後司法滿意度總是敬陪末座的原因。去年台灣民意基金會民調，董事長游盈隆的結論是「司法改革是唯一的內政滑鐵盧」，不滿意比滿意多出7.2%；今年聯合報系民調數據更急速惡化，不滿意比滿意高出25.5%，滿意度跌破三成。

賴清德擔任地方首長時即試圖挾個人政治影響力與名譽對抗司法判決、形同干預司法，事後又不認帳、不道歉；現在是國家元首，司法滿意度持續探底，原因不言自明。