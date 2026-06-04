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黃國昌新書提「戰友消失」惹議 范雲：為什麼到哪都帶動分裂？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲今說，黃國昌寫出這樣的東西，非常不人道。她也質疑，為什麼黃國昌不管是到時代力量還是民眾黨，都是帶動分裂的力量。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團書記長范雲今說，黃國昌寫出這樣的東西，非常不人道。她也質疑，為什麼黃國昌不管是到時代力量還是民眾黨，都是帶動分裂的力量。記者張曼蘋／攝影

民眾黨主席黃國昌新書中指稱，2018年時代力量上凱道抗議勞基法修法時，前立委洪慈庸等人都先離開，只剩黃還在「堅持」，讓洪的丈夫、民進黨新北市議員卓冠廷不滿並還原真相。民進黨立院黨團書記長范雲今說，黃國昌寫出這樣的東西，非常不人道。她也質疑，為什麼黃國昌不管是到時代力量還是民眾黨，都是帶動分裂的力量。

民進黨團幹事長莊瑞雄、范雲今開輿情回應記者會，范雲表示，她有看到書的那一頁，當年這麼重要的行動，黃國昌身為一個國會領導者，竟然沒有先溝通清楚，造成內部分裂。

范雲質疑，黃國昌為什麼到哪裡，不管是時代力量、民眾黨，都是帶動分裂的力量，這是比較遺憾的。雖然政黨間有競爭，還是希望大家能團結發揮各自監督的力量。

范雲也說，她為洪慈庸感到很不捨，當時新聞已提到林昶佐陪洪慈庸去醫院，但當年只有說洪慈庸因身體不適，在雨中撐到凌晨4時才因身體不適去醫院，只覺得是不是洪慈庸身體有什麼狀況，現在才看到卓冠廷告訴大家，當年洪慈庸是忍著剛流產的身體，且黨團內部大家都知道。

范雲認為，如果黨團內部大家都知道的話，黃國昌現在公然出書寫這樣的東西，是非常的不人道，也對洪慈庸、黃國昌的前同志非常不尊重。

黃國昌 范雲 卓冠廷

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