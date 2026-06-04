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侯友宜：毒駕已泛濫到全台灣人民最痛恨毒品事件 籲修法加快腳步
毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。新北市長侯友宜今天說，毒駕事件已經非常嚴重，造成很大的傷害，期待政府修法的腳步要更快，「毒駕已經泛濫到全台灣人民最痛恨的毒品事件」，大家一起加油。
侯友宜今天上午與國民黨市長參選人李四川參加新北市金山金包里慈護宮上樑大典，針對毒駕問題，侯表示，這段期間以來，雖然嚴查，但毒駕事件非常嚴重，造成很大的傷害，他要求，一來應從源頭加強管理，二來要重新修法加重其刑。
侯友宜說，目前中央已在研議修法，甚至包括毒駕的犯罪工具，是否列為重點查扣，這都是修法的重點之一，毒駕犯罪工具查扣，未來法務部有可能也研議是否銷毀，期待修法的腳步要更快，「毒駕已經泛濫到全台灣人民最痛恨的毒品事件」，大家一起加油。
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