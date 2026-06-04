鄭麗文拋準備2028引聯想 藍委：未必明智、徒增黨內紛擾

國民黨主席鄭麗文訪問舊金山灣區向支持者演說時透露，她將於今年底為總統選舉展開準備工作；不過，鄭麗文在受訪時否認要選總統。藍營人士說，不論鄭麗文的說法是為個人或國民黨備戰2028，年底選舉後政壇即進入2028模式，應務實整合黨內；有藍委呼籲，重點是今年能否保住執政縣市，提前引爆2028話題，未必是明智之舉。

國民黨為鄭麗文說法澄清，表示鄭麗文舊金山僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫。

藍營人士則表示，鄭麗文說法可以有兩種解讀，第一，為個人參選2028年總統大選積極備戰；第二，為國民黨2028年重返執政最好準備。該人士說，不論是哪一種，今年年底縣市長選舉結束，台灣的政治期程就會立即啟動「2028總統大選模式」，就時間點來說，鄭麗文的說法無誤。

該人士表示，可以想見，在僑胞晚宴爆桌以及熱情的氣氛下，政治人物很容易過於亢奮而脫稿演出。鄭麗文在當選主席後接受媒體專訪時表示自己是「桶箍」，是溝通者、協調者、行動者、執行者的角色，因此國民黨的支持者更期待鄭麗文務實整合黨內，打好基礎，對鄭麗文的支持度有利，對國民黨的政黨形象有利，對重返執政有利。

該人士不諱言，鄭麗文訪美當然對提升她以及國民黨的聲望有幫助，但從鄭麗文日前訪陸的經驗來看，這些都是短期效應，穩健讓國民黨贏得民眾信任才是黨主席根本要務，「多做少說，多流汗水，少噴口水」是鄭麗文要學習的，也是未來有意問鼎2028的人要學的。

另有國民黨立委表示，目前大家關心的是年底縣市長選舉，國民黨是否能保住勝績或是擴大戰績，以及馬英九基金會暫時隱而未爆的風波。鄭麗文在僑界提前引爆2028大選話題，不見得是明智之舉，徒增黨內的紛擾與解讀。