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藍提軍公教調薪制度化 綠黨團也支持：有助決策透明
國民黨團今上午與多個軍公教團體召開記者會，批軍公教調薪不應淪為政治籌碼，應建立制度化機制，並推動相關法制化改革。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，現行軍公教待遇審議制度若能納入軍公教代表參與，是值得正面思考的方向，也有助於決策更透明，民進黨團不會因為是在野黨提出就反對。
民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，莊瑞雄被問及國民黨團要求將軍公教調薪制度化，他說，軍公教待遇審議委員會納入代表，是一個值得正面思考的方向，這有代表性的問題，也能有助於決策透明，更貼近制度並符合軍公教人員的想法。
莊瑞雄說，民進黨團認為這是行政院可以思考的正面方向，不是在野黨提出什麼，民進黨就會反對，例如公教人員、教師可以有他們的代表，讓涉及當事人權益的決策更透明，黨團認為這很合理，值得正面參考。
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