同是「助理」不同命？北市議員抱不平 軍公教明年調薪「助理沒份」

行政院長卓榮泰日前指出明年軍公教調薪幅度「可以期待」，比以往的3％或4％高一些。不過軍公教明年可加薪，立法院助理可跟著加，但不適用北市議會助理，甚至沒有加班費，北市議員秦慧珠、簡舒培上午在議會民政委員會替議會助理抱不平，請立法院修法。

秦慧珠指出，公務員加薪，立法院的助理可以調薪，公務員調幾趴，立法委員的助理就調幾趴，假設明年全國公務員增加4%，但議員的助理，還是沒有辦法比照辦理，是不是要再請議長，今年要再去跟立法院或是內政部陳情，或是發公文，否則永遠對議員助理很虧待。

簡舒培也表示，她覺得除了調薪應該要跟立法院同步之外，還有就是議會助理沒有加班費，還是要幫助理爭取，雖然直轄市議員的每月公費助理補助費總額已全面調升至32萬元，但助理還是沒有加班費。感覺對同仁很「拍謝」，都只能讓他們用補休。

簡舒培說，不要讓議員陷於「尷尬」如果也把離職金，都編進去，得對同仁來講更有保障，立法院修法，從24萬調到32萬，已經非常謝謝立法委員，但還是希望能夠注意到地方議會助理跑行程加班的時間，通常都還比立法院的助理來得多更多。

秦慧珠也說，北市有很多藍綠立委，是否可請他們聯合再提案，發文給內政部，因為「內政部其實是不太會甩市議會」，拜訪韓院長也沒什麼用，他也不可能跳下來修法，還是要由立委來提案，不然會覺得是逼議員永遠在違反勞動基準法，天天都在違法中「把我們統統抓去關好了」。

市議會秘書長洪樹林表示，其實議長也一直在爭取，因為立法院說去年才剛剛修完法，但議會一定會繼續努力去爭取。