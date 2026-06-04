卓揆喊毒駕零容忍 促法務部將依托咪酯列一級毒品最重可判死

今年毒駕已釀15死、139傷，行政院長卓榮泰拍板14作為、涉5項以上修法，包括將依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重判死，持有電子煙者將採行政罰並沒入；另將修正刑法提高毒駕刑責，毒駕致人重傷或死亡終身吊銷駕照，並增訂同車連坐罰；他說，毒駕零容忍，未來將嚴厲執法，實現無毒家園。

依托咪酯類「喪屍煙彈」毒害台灣，卓揆指出，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，政府將從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕3大面向，提出14項作為，全力緝毒並嚴懲毒駕，確保國人生命安全、維護社會治安。

針對源頭嚇阻共5項措施，卓榮泰指出，依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，請法務部盡速召開毒品審議委員會進行審議；增訂製造、運輸、販賣、供應電子煙者，課以刑責；對於「持有」電子煙者納入行政罰，並增訂沒入規定，請衛福部盡速修正「菸害防制法」。

卓榮泰提到，將加強網路社群電子煙廣告的屏蔽措施，違者加重罰則。請數發部特別加強源頭管理；另加強國際緝毒合作，提升攔毒外海成效。請臺高檢署統合六大緝毒系統，持續加強查緝各類毒品及溯源偵辦工作，從源頭阻絕毒品。

強化查緝方面共3項措施，卓榮泰指示，立即研議將唾液篩檢入法，以及加大檢驗量能，同時請法務部、衛福部等相關機關加速毒駕的檢驗時效；並強化校園毒品防制工作，請教育部依辨識風險、阻斷來源、即時處遇、精準輔導，以唾液快篩輔助現行尿篩方式，推動校園反毒及防制電子煙的各項輔導措施；也將加強邊境扣押電子煙，請財政部嚴密查緝，如有查獲立即移送裁處。

重懲毒駕部分共6項措施，卓榮泰說，就毒駕行為，全面提高法定刑度，請法務部就刑法部分盡速提出修正草案；毒駕吊銷駕照，並且3年內不得考照；毒駕致人重傷或死亡者，或2次毒駕者，終身吊銷駕照；毒駕累犯罰鍰加9萬，按次累計加罰，第3次毒駕罰鍰無上限；課予同車乘客責任，罰鍰6000元至1萬5000元。

卓榮泰提到，毒駕遭吊銷駕照期間，若無照駕駛情或無照毒價都會加重處罰；毒駕車輛不問所有人，一律直接沒入。請交通部修正「道路交通管理處罰條例」，遏止毒駕犯罪。

卓榮泰表示，近期以來社會各界、立法院朝野各政黨委員，相當關心毒駕議題，政府絕對會以毒駕零容忍的態度嚴厲執法。此次涉及5項以上修法，請各相關部會以最快速度完成法制修正、落實相關配套，務必讓法律、政策及執法面相輔相成，呼籲各級政府、社會各界共同打擊犯罪，達到抑制毒駕及防堵毒品，實現無毒家園。

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