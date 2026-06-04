快訊

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

台北撞見野生NBA球星！網友巧遇湖人前鋒 手上還提鼎泰豐

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆喊毒駕零容忍 促法務部將依托咪酯列一級毒品最重可判死

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
毒駕事件頻傳，行政院提出系統行防治作為。記者游明煌／翻攝
毒駕事件頻傳，行政院提出系統行防治作為。記者游明煌／翻攝

今年毒駕已釀15死、139傷，行政院長卓榮泰拍板14作為、涉5項以上修法，包括將依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重判死，持有電子煙者將採行政罰並沒入；另將修正刑法提高毒駕刑責，毒駕致人重傷或死亡終身吊銷駕照，並增訂同車連坐罰；他說，毒駕零容忍，未來將嚴厲執法，實現無毒家園。 

依托咪酯類「喪屍煙彈」毒害台灣，卓揆指出，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，政府將從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕3大面向，提出14項作為，全力緝毒並嚴懲毒駕，確保國人生命安全、維護社會治安。

針對源頭嚇阻共5項措施，卓榮泰指出，依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，請法務部盡速召開毒品審議委員會進行審議；增訂製造、運輸、販賣、供應電子煙者，課以刑責；對於「持有」電子煙者納入行政罰，並增訂沒入規定，請衛福部盡速修正「菸害防制法」。 

卓榮泰提到，將加強網路社群電子煙廣告的屏蔽措施，違者加重罰則。請數發部特別加強源頭管理；另加強國際緝毒合作，提升攔毒外海成效。請臺高檢署統合六大緝毒系統，持續加強查緝各類毒品及溯源偵辦工作，從源頭阻絕毒品。

強化查緝方面共3項措施，卓榮泰指示，立即研議將唾液篩檢入法，以及加大檢驗量能，同時請法務部、衛福部等相關機關加速毒駕的檢驗時效；並強化校園毒品防制工作，請教育部依辨識風險、阻斷來源、即時處遇、精準輔導，以唾液快篩輔助現行尿篩方式，推動校園反毒及防制電子煙的各項輔導措施；也將加強邊境扣押電子煙，請財政部嚴密查緝，如有查獲立即移送裁處。

重懲毒駕部分共6項措施，卓榮泰說，就毒駕行為，全面提高法定刑度，請法務部就刑法部分盡速提出修正草案；毒駕吊銷駕照，並且3年內不得考照；毒駕致人重傷或死亡者，或2次毒駕者，終身吊銷駕照；毒駕累犯罰鍰加9萬，按次累計加罰，第3次毒駕罰鍰無上限；課予同車乘客責任，罰鍰6000元至1萬5000元。

卓榮泰提到，毒駕遭吊銷駕照期間，若無照駕駛情或無照毒價都會加重處罰；毒駕車輛不問所有人，一律直接沒入。請交通部修正「道路交通管理處罰條例」，遏止毒駕犯罪。

卓榮泰表示，近期以來社會各界、立法院朝野各政黨委員，相當關心毒駕議題，政府絕對會以毒駕零容忍的態度嚴厲執法。此次涉及5項以上修法，請各相關部會以最快速度完成法制修正、落實相關配套，務必讓法律、政策及執法面相輔相成，呼籲各級政府、社會各界共同打擊犯罪，達到抑制毒駕及防堵毒品，實現無毒家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卓揆 毒駕 毒品 死刑 法務部

延伸閱讀

犯罪工具 交部研議銷毀毒駕車輛

卓榮泰：政院將系統性遏止毒駕 研擬沒收涉案車輛、強化駕照管理

冷眼集／毒駕防制急就章 政府反應慢半拍

5月下旬15天就羈押毒駕42人 內政部：今年加購4萬5711劑毒篩試劑

相關新聞

新聞幕後／上海小貓熊一波多折終於要來台 兩岸逾10年重現動物交流

雙城論壇出現具體成果，前年兩邊簽訂合作備忘錄（MOU），北市動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換兩隻小貓熊，上海動物園發布採訪通知，明天將移交給北市立動物園，記者會結束後兩隻小貓熊預計晚間十一點來台，周六就會抵達台北市立動園，為台灣小貓熊族群繁衍增添多樣性。

卓揆喊毒駕零容忍 促法務部將依托咪酯列一級毒品最重可判死

今年毒駕已釀15死、139傷，行政院長卓榮泰拍板14作為、涉5項以上修法，包括將依托咪酯由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重判死，持有電子煙者將採行政罰並沒入；另將修正刑法提高毒駕刑責，毒駕致人重傷或死亡終身吊銷駕照，並增訂同車連坐罰；他說，毒駕零容忍，未來將嚴厲執法，實現無毒家園。

澄清鄭麗文非為個人參選2028準備 國民黨：是完成重返執政藍圖

國民黨主席鄭麗文訪問舊金山灣區向支持者演說時透露，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作，被視為劍指2028。國民黨發布聲明澄清，鄭麗文舊金山僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫，特此說明。

【重磅快評】賴清德背書吳乃仁成了終身政治提款機

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因售地弊案被判刑9月，出獄後仍得面對1.7億元賠償金，台中地院囑託台北地院拘提撲空，吳迄今神隱，曾落淚以政治生命保證吳清白的總統賴清德也保持靜默；當年與賴清德「對賭」並辭議員的立委謝龍介要求賴清德代償欠款，只是賴已「賴皮」一次，這次更不可能認帳，但此事終將成賴的終身政治提款機。

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

國民黨立委翁曉玲、許宇甄、羅智強聯合多個軍公教團體今共同舉行記者會，指藍白兩黨將共同提出「軍公教人員待遇調整條例」草案，重點包括CPI累積成長達3%即啟動調薪、每四年至少檢討一次、調幅不得低於通膨增幅二分之一、審議委員會納入軍公教代表與專家學者等條文，呼籲政院盡速提出版本草案，完成法制、透明化的軍公教薪資調整機制。

台股狂飆軍公教退休金繼續砍 李來希轟 「國庫盆滿缽滿」賴政府睜眼說瞎

台股飆升，勞動基金及退撫基金創下史上新高收益。全國公務員協會前理事長李來希指出，國庫盆滿缽滿大撒幣，各項津貼大加碼，唯獨軍公教退休金不斷遞減。賴政府拒絕執行立法院所通過的停止遞減退撫所得，理由竟是國家財政困難、基金會提前破產，睜眼說瞎話，罔顧事實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。