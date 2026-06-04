吳乃仁涉弊遭拘提 民眾黨：以政治生命擔保的賴總統承諾還算數？

民進黨大老、前台糖董事長吳乃仁涉台糖售地弊案，北院昨簽發拘票，派法警、書記官前往其住處拘提，但未找到人。民眾黨立法院黨團今表示，欠台糖1.7億的吳乃仁人間蒸發，那當年願意用政治生命擔保吳乃仁清白的賴總統，如今又該如何向社會交代？

民眾黨表示，吳乃仁因賤賣台糖土地案遭判背信罪定讞，還要賠償台糖約1.7億元。時任台南市長的賴總統，用哽咽到快哭出來的語氣，信誓旦旦說要用自己的政治生命保證吳乃仁清白；如果涉及不法，賴總統願意退出政壇。

民眾黨指出，這場官司打了8年，吳乃仁服刑期滿後，不僅被爆出與檢察官爽吃高檔日料，法院判賠台糖的1.7億元也一拖再拖。直到台糖向法院聲請管收，台中地院通知吳乃仁到案沒回應，委託台北地院前往拘提，結果竟然找不到人，面對這一切，民進黨鴉雀無聲，只有一句「尊重司法」。

民眾黨說，法院拘提，吳乃仁精準消失，人在哪？台糖的1.7億還追不追得回來？還會不會繼續拘提？都不知道。更傻眼的是，若要繼續執行，台中地院還得重新囑託。這顆燙手山芋就在北院、中院之間丟來丟去，放任時間一天一天過去。只要拖過15年的強制執行追訴期，是不是就能一筆勾銷、海闊天空？台灣的司法究竟是伸張正義，還是拖時間、幫忙解套？

民眾黨回顧，2023年賴總統接任民進黨主席，高喊杜絕黑、金、槍、毒、詐，要從黨內做起。結果從im.B詐騙吸金案、台鹽綠能光電弊案、小吃店承包快篩、裝修公司得標上億軍購，到先框預算再想計畫的無人機，人民只看到民進黨上下布滿黑金產業鏈，貪腐弊案多到族繁不及備載。當年掛出政治承諾的賴總統，固然不必替吳乃仁償還1.7億元，但如今真相攤在全民面前，人民當然有權利追問 ，這個承諾還算數嗎？請賴總統說到做到。