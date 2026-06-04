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美擬祭301對台提高10%關稅 楊永明：強迫勞動在哪裡？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
美國擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅，理由是這些商品涉嫌使用強迫勞動生產。國民黨智庫副執行長楊永明今天說，台灣的強迫勞動在哪裡？美國只是想要找一個理由，讓關稅大刀再度出鞘。圖／「千秋萬事」提供
美國擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅，理由是這些商品涉嫌使用強迫勞動生產。國民黨智庫副執行長楊永明今天說，台灣的強迫勞動在哪裡？美國只是想要找一個理由，讓關稅大刀再度出鞘。圖／「千秋萬事」提供

美國政府昨天宣布，擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅，理由是這些商品涉嫌使用強迫勞動生產。國民黨智庫副執行長楊永明今天說，台灣的強迫勞動在哪裡？我們有童工問題嗎？美國只是想要找一個理由，讓關稅大刀再度出鞘。

楊永明今天接受「中廣新聞網千秋萬事」訪問時說，所謂的「強迫勞動」，只是藉口與說法，就是川普政府的反撲，企圖重建關稅壁壘，賴政府和美國談判談得不好還沾沾自喜，更加速台灣半導體產業外移美國，自毀「矽盾」。

楊永明質疑，台灣的強迫勞動在哪裡？有童工問題嗎？美國只是想找個理由，讓關稅大刀再度出鞘。美國現在拿著石頭亂，但民進黨政府也不給力，明明腫了一個大包，對於談判結果還沾沾自喜，說沒有比其他國家嚴重。賴政府承諾大投資換取低關稅，鼓勵半導體產業快速往美國外移，等到台積電變成美積電，就會後悔莫及。

楊永明 關稅 矽盾

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