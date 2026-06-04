澄清鄭麗文非為個人參選2028準備 國民黨：是完成重返執政藍圖

國民黨主席鄭麗文訪問舊金山灣區向支持者演說時透露，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作，被視為劍指2028。國民黨發布聲明澄清，鄭麗文舊金山僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫，特此說明。

鄭麗文訪美首站來到舊金山灣區，吸引數百名僑胞到場歡迎，首度向海外支持者透露，將於今年年底開始為下一階段總統選舉展開準備工作；這番表態被不少與會人士視為她迄今最明確的一次政治訊號，也讓原本是一場僑界歡迎晚宴的活動，增添濃厚的選舉意味。

國民黨澄清，鄭麗文舊金山僑宴講話表示：今年年底大選勝選了之後，馬上就要開打2028年的政權爭奪戰，「我們必須在2028年贏回政權，才能把所有的理想、兩岸的和平付諸實現」；國民黨表示，鄭麗文舊金山僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫。