軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

國民黨立委翁曉玲、許宇甄、羅智強聯合多個軍公教團體今共同舉行記者會，指藍白兩黨將共同提出「軍公教人員待遇調整條例」草案，重點包括CPI累積成長達3%即啟動調薪、每四年至少檢討一次、調幅不得低於通膨增幅二分之一、審議委員會納入軍公教代表與專家學者等條文，呼籲政院盡速提出版本草案，完成法制、透明化的軍公教薪資調整機制。

翁曉玲指出，長期以來，軍公教待遇調整都是由人事行政總處召開會議，再由行政院長拍板定案。但調薪比例如何決定、討論過程如何進行，外界完全無從得知，既不公開也不透明。民進黨立委吳思瑤曾說「民進黨執政十年已替軍公教加薪14%」，但這十年間台灣人均GDP從約2萬美元成長到超過4萬美元，增加將近一倍；基本工資從2萬1000千元提高到2萬9900元，漲幅超過六成，然而軍公教薪資十年來只調整14%，甚至追不上通貨膨脹。

翁曉玲說，近年通膨累積高達15%至17%，軍公教的實質薪資其實是在倒退。現在基層公務員起薪約3萬4000元，幾乎快被最低工資追上，這也是近年公務員報考人數下降、離職潮及退休潮不斷出現的重要原因。因此，她提出軍公教待遇調整法案，但至今行政院仍未提出版本，甚至連草案影子都看不到。藍白兩黨已共同提出「軍公教人員待遇調整條例」草案，希望透過法律保障軍公教權益。

翁曉玲說明，草案有三大核心：一、調薪指標明確化，未來消費者物價指數（CPI）累積成長達3%，就必須啟動調薪；或至少每四年定期檢討一次，且調幅不得低於通膨增幅的一半。二、決策公開透明，待遇審議委員會除官方代表外，應納入9位軍公教代表及5位專家學者，讓基層聲音真正進入決策。三、建立法定啟動機制，當CPI累積成長達3%時，行政院必須在三個月內召開待遇審議委員會。針對立法時程，翁曉玲表示，還需與民眾黨團討論，力拚這會期完成三讀，最慢下會期一定完成三讀。

許宇甄指出，今年第一季台灣經濟成長率高達13.69%，創下多年新高。從2016年至2026年，人均所得成長高達93.2%，政府稅收也創下歷史新高。然而同一時間，軍公教待遇累積調幅只有14.7%，不但落後於物價漲幅21.92%，也低於最低工資47.4%的成長幅度。國家越來越有錢，但軍公教實質所得卻持續縮水。

許宇甄說，去年經濟成長率達8.68%，今年卻沒有調薪，明年即使經濟成長持續亮眼，軍公教待遇仍要看政府臉色。軍公教待遇調整完全取決於執政者決定，導致全國百萬軍公教家庭長期處於不確定狀態；同時，人才流失問題也越來越嚴重，教師離職率上升、警力招募困難、志願役人力不足、高普考錄取報到率下降，當優秀人才不願投入公共服務，受影響的不只是軍公教，而是整體國家治理品質。

羅智強表示，他曾質詢行政院人事總處人事長蘇俊榮，要求將軍公教待遇調整法制化，並納入基層員工代表。2024年政府承諾要推動法制化，但兩年多過去了，至今仍未提出法案。現在公務員報考人數腰斬、志願役招募不足、教師出現離職潮，顯示軍公教職業吸引力大幅下降。若無法吸引優秀人才投入，國家安全、人才培育及政府治理都將受到影響。

全國公教軍警消聯合總會長林水吉指出，但近年來，政府對軍公教待遇調整缺乏合理制度安排及尊重，尤其是退休人員，更是長期被忽視的一群。政府若要推動軍公教調薪與改革，應該同步照顧現職與退休人員，不能讓退休族群成為被遺忘的一群。

全國公教軍警消聯合總會副會長高誓男表示，感謝國民黨團與民眾黨團的協助，近十年物價上漲接近兩成，基本工資上漲近五成，但軍公教調幅卻只有約14%，導致軍公教實質所得持續下降。另一方面，民間薪資成長幅度較快，使得軍公教與民間職場競爭力明顯失衡。因此年輕人報考公職意願下降、退休潮與離職潮增加、公部門人力招募困難，這已是國家治理的危機。