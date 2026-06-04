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日菲海域劃界惹議 海巡駁護漁軟弱：侵我主權一概驅離

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署反駁護漁軟弱，表示侵我主權一概驅離。記者廖炳棋／翻攝
海巡署反駁護漁軟弱，表示侵我主權一概驅離。記者廖炳棋／翻攝

日本與菲律賓啟動專屬經濟海域及大陸礁層劃界談判，引發我國漁民權益是否受影響的討論。海巡署今天表示，部分媒體指稱海巡「護漁態度軟弱、把球拋給外交部」，是曲解發言內容，強調日菲談判不會影響我國依國際法及海洋法享有的主權權利；若任何國家在相關海域訴諸管轄權，海巡署將依法驅離。

海洋委員會副主委兼海巡署長張忠龍昨天表示，外交部已清楚表達政府立場，日菲談判過程應考量我國經濟海域範圍，不應影響台灣漁民作業權益。至於我方是否應更積極介入談判，屬外交部權責，他不便代為回應。

海巡署今天說明，張忠龍當時也明確表示，我國與日本、菲律賓均已有執法合作協定及相關合作機制，海巡未來仍會依法律規定執行護漁，保障漁民權益，並非外界所稱態度軟弱或把責任推給外交部。

海巡署指出，日菲之間的協議談判，不影響我國與日本簽署的「台日漁業協議」，也不影響我國與菲律賓簽署的「台菲漁業執法合作協定」等既有機制。任何雙邊談判都不能片面改變我國海洋權益。

張忠龍說，海巡署會專注在海上執法、維護自由航行及捍衛主權；任何國家若侵犯我國主權或在我國權益海域訴諸管轄權，海巡將堅守立場，一概驅離。

海巡署表示，已依各漁汛期狀況部署勤務，派遣艦船艇在重點海域巡護，後續也會持續掌握周邊海域動態，確保我國海洋權利及漁民作業權益。

菲律賓 外交部 漁民

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