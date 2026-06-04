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歡迎鄭麗文準備2028總統大選 莊瑞雄：投票權不含那「14億人」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）說，台灣總統大選是由2300萬人決定台灣前途，投票權人不包括那「14億人」。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）說，台灣總統大選是由2300萬人決定台灣前途，投票權人不包括那「14億人」。記者張曼蘋／攝影

國民黨主席鄭麗文訪美首站來到舊金山灣區，她向現場數百位支持者演說時透露，將於年底開始為總統選舉展開準備工作，被視為劍指2028。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，台灣總統大選是由2300萬人決定台灣前途，投票權人不包括那「14億人」，如果有誤解，國民黨必須把黨主席拉回來、清醒一點。

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，被問及鄭麗文為總統大選準備，莊瑞雄先表示「歡迎！」隨後說，要傷腦筋的是台中市長盧秀燕和立法院長韓國瑜，中國國民黨黨主席鄭麗文的光譜，本來是「獨」走向，現在看起來「兩岸一家親」，已經不是統的光譜了。

莊瑞雄說，鄭麗文這一次到美國強調「鄭習會」，向國際傳達其背後的老大其實是共產黨，「是習近平把他撐高了」，這在台灣是否有優勢，要看民眾買不買單，台灣總統大選是由台澎金馬、2300萬人決定台灣前途，投票權人不包括「那14億人」，怕鄭麗文誤解投票人數怎麼算，如果有誤解，中國國民黨必須把黨主席拉回來、清醒一點。

莊瑞雄表示，鄭麗文對習近平多有肯定，卻看不到對國家元首有什麼稱讚，這是比較可惜的地方，民進黨團祝福鄭麗文帶回滿滿成果，但要站在台灣立場，而非中國立場，這是比較遺憾的地方。

媒體追問韓國瑜也受邀到華府，是否代表美方想了解國民黨的路線？莊瑞雄說，很好啊，各個政黨要角到國際上參訪，民進黨團都期待能跟台灣人站在一起，站在台灣立場發聲。任何政黨如果能為台灣爭取更大利益，朝野共同維護國家利益，「我們對於在野黨的出訪只要有利，一定會拍手，取得更好成果，不會酸葡萄。」

至於這是否打臉鄭麗文，莊瑞雄說，還是要看立場，韓國瑜如果出訪站在台灣和國家立場，民進黨歡迎都來不及，一定雙手拍手，因為對外就是代表國家，韓國瑜之所以受邀，因為是中華民國立法院長，是憲政機關國家制度的一部分。出訪代表國家站在台灣立場發聲，國人都應表達歡迎。

莊瑞雄認為，韓國瑜要跟鄭麗文互別苗頭也很正常，若站在台灣立場，就是跟立場模糊的黨主席別苗頭，鄭麗文立場比較模糊，相信國民黨也期待黨主席出訪，底氣應來自台灣，如果底氣來自共產黨或習近平，那就很奇怪。

民進黨團書記長范雲也說，外交對台灣特別重要，因為中共處心積慮阻撓，不管是政黨外交或國會外交，民進黨團都覺得是好事，之前捷克議長邀請韓國瑜到捷克，韓院長當場答應，她當時也在現場，覺得是好事，能到美國重要盟友那裡多聽不同聲音。

鄭麗文 投票 莊瑞雄 總統大選 國民黨 訪美

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