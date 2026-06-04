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日菲畫定經濟海域談判 楊永明：吃定台灣 製造兩岸衝突事端區

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，國安會前副秘書長、國民黨智庫副執行長楊永明今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示日菲就是吃定台灣，根本是要在台灣東部海域製造新的兩岸事端衝突所在。圖／「千秋萬事」提供
日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，國安會前副秘書長、國民黨智庫副執行長楊永明今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示日菲就是吃定台灣，根本是要在台灣東部海域製造新的兩岸事端衝突所在。圖／「千秋萬事」提供

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊。國安會前副秘書長、國民黨智庫副執行長楊永明表示，日菲就是吃定台灣，這是一個可能在未來發現的資源所在，外交部第一時間肯定恐讓台灣陷困境，日菲根本是要在台灣東部海域製造新的兩岸事端衝突所在。

楊永明今接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，外交部完全失去自己的立場，嚴重損害台灣海域的經濟主權還有漁民的利益，喪權辱國。

楊永明指出，美國不太希望區域問題產生衝突，美國總統川普針對台獨，講出了新三不：「反對台獨，不會為台獨而戰，不會當台獨靠山」，所以賴清德總統現在才說沒有台獨問題，日本跟菲律賓就覺得，需要一個新的爭議點，在台灣的東部海岸、專屬經濟區是交疊的，不管台灣講法怎麼講，因跟台灣並無邦交，不會去跟台灣討論。

外交部3日表示，已指示台灣駐日本代表處及駐菲律賓代表處，分別向兩國政府確認，日菲未來相關協議談判過程及結果，均不會影響台灣依「國際法」及「海洋法」所享有的主權權利。楊永明說，派人去駐地的使館去理解，是要理解什麼，誰給接待了？誰講說不會影響到我方權益，完全是騙台灣人。

楊永明指出，第一，民進黨政府應要求談判，不論有什麼邦交關係；第二，如果不談，那就否決、反對一切作為；第三，會強力派遣海巡署執法，且會進一步主張該海域大陸礁層海床及底土部分是台灣領土延伸，是自然延伸原則，這才能真正保障台灣的權益，如果哪一天那邊發現到石油、天然氣、甲烷冰，那是不得了的事情。

楊永明續指，中國大陸第一時間就派出海警船「執法巡查」，反制日菲兩國侵犯大陸主張的海洋權益，這是很正常的操作，以往發現這種事情，都是要這樣子處理，反觀我方第肯定日菲，罵大陸的漁船、海警船來，又說日菲相關協議談判不會影響到我方權益。他質疑，怎不會影響權益？

楊永明示警，日菲就是吃定了台灣，這是一個可能在未來發現的資源所在，如果畫界畫出來，依照畫界執法，外交部在第一時間肯定「畫界作為是和平解決爭端」，將讓台灣陷落到非常多的困境。

楊永明強調，日菲根本就是要把台灣東部海域製造新的兩岸、甚至是區域的事端衝突所在，要製造大陸的海警船跑到這裡，就是大國霸凌台灣，依據國際法做海洋畫界是完全合法的作為，連台灣政府都肯定，關大陸何事？不就符合民進黨要的抗中保台、抗中保日、抗中保菲嗎？呼籲民進黨政府不要抗中抗到犧牲台灣人民權益。

楊永明 兩岸 兩國

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