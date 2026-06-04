藍委赴日考察費用遭質疑 徐巧芯：調查表寫「費用請本人自理」

近日教育及文化委員會國民黨召委羅廷瑋安排4天考察日本，此行考察是針對「學校午餐及飲食教育條例」修法，卻引起綠委質疑，延會不審預算飛日本，還帶頭使用公費。國民黨立委徐巧芯今回應，考察調查表寫「本考察相關費用請本人自理」。

徐巧芯今天接受「中廣新聞網千秋萬事」專訪表示，此行接到駐日代表反應近年物價飛漲導致租金上漲，但外交部都沒有針對租金都沒有往上提。因此，她說，之後在外交與國防委員會審預算時，她會與外交部部長林佳龍提到此事。

對於日本教育現狀，徐巧芯說，日本與台灣都面到學生霸凌同學甚至還有老師的問題，日本高中目前輟學及不去上學的比例很多。她提到，在日本小學不分年級只要有輕微ADHD的特教生，都會放在一個班且教他們關於社會接觸的課程等，趁他們小教育才能減少這種教育問題。

徐巧芯也說，在日本連一間很小的學校有自己的廚房和廚工所做出來的餐點，雖然餐點內容對於台灣家長來說會太簡陋，但是每天都會搭配新鮮牛奶。