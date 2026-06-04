美301名單「台灣將加稅10%」 綠黨團：政府要支持受衝擊非高科技業

美國政府調查各國強迫勞動行為後，提出將對台灣在內14個經濟體的貨品加徵10%關稅。民進黨立院黨團表示，美國對各國高關稅會變常態，而台灣爭取到對產業與關稅不錯的成績，但受衝擊的傳統製造業或非高科技，尤其較弱勢的農業，政府要加大支持，這次被列強迫勞動，勞動部必須監督、落實已發布的指引。

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會。黨團幹事長莊瑞雄表示，其實這並非針對單一國家，從上次美國懲罰性關稅，後來最高法院判決等，涉及法源轉換，也告訴台灣及全世界，接下來美國對各國的高關稅會變成常態，不過。整體來看，台灣爭取到對產業與關稅不錯的成績，但受衝擊的傳統製造業或非高科技部分，尤其是比較弱勢的農業，政府要加大支持，「這一次被列入強迫勞動，行政部門尤其是勞動部，必須監導落實已發布的指引。」

莊瑞雄還說，台灣貿易品質受國際肯定，但也產生很大對美貿易順差。強迫勞動被挑出來，政府有責任加強企業對國際勞動人權的提升，例如指引中提到的仲介費是否由勞工承擔等勞動環境問題，這些容易受檢舉並被美國列入調查，政府正加強因應，要與國際接軌，不能在本國製造與海外設廠有雙重標準，造成美國對台灣的調查。

黨團書記長范雲也說，勞動部已發布「防治強迫勞動參考指引」，企業走向國際必須提早因應國際勞動標準，特別是涉及移工的部分，她也強調三點，第一，關於稅的部分，它不是立即加稅，而是調查程序中的建議；第二，台灣目前被列入較低稅率組，代表台美談判初步有了結果；最後，行政院會繼續談判，目標是守住國家與產業的利益。