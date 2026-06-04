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拜會聖塔克拉拉華裔議長、女市長 鄭麗文再提「和平繁榮之鏈」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日拜訪加州「矽谷中心」聖塔克拉拉（Santa Clara）縣，拜會聖塔克拉拉市市長莉莎．吉爾摩（Lisa Gillmor）。圖／國民黨文傳會
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日拜訪加州「矽谷中心」聖塔克拉拉（Santa Clara）縣，拜會聖塔克拉拉市市長莉莎．吉爾摩（Lisa Gillmor）。圖／國民黨文傳會

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日拜訪加州「矽谷中心」聖塔克拉拉（Santa Clara）縣，會晤首位華裔議長李洲曉（Otto Lee），拜會聖塔克拉拉市市長莉莎．吉爾摩（Lisa Gillmor）。鄭向吉爾摩表示「女力團結」，未來攜手合作定能改變世界，吉爾摩則讚鄭有「特殊力量」。此外，鄭也再次提及「和平繁榮之鏈」，翻轉冷戰思維。

鄭麗文於台北時間6月4日拜會李洲曉及吉爾摩，就台美高科技產業整合、能源轉型、區域和平及女性參政等議題進行交流。

鄭麗文指出，此行重要目的之一是期盼緩和兩岸緊張局勢、降低衝突風險，在穩定環境下推動高科技整合，為區域帶來巨大的和平紅利。

李洲曉歡迎鄭麗文訪問團，表示自己與台灣的深厚淵源，指出矽谷許多頂尖創新都是在台灣製造，例如享譽全球的台積電，而聖塔克拉拉縣擁有高達150億美元的預算運作及卓越的公共醫療體系，期待未來雙方在科技創新與全球合作上有更多進展。

吉爾摩說，輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等科技巨擘的總部都設在聖塔克拉拉市，在高科技領域擁有非凡實力。尤其下周六該市的Levi's 體育場即將迎來 2026年世界盃（World Cup）足球賽，並主辦多達六場關鍵賽事，結合今年2月剛圓滿落幕的超級盃（Super Bowl），可見聖塔克拉拉市擁有傲視全球的城市承載力。

吉爾摩說，為迎接口袋科技與AI算力需求，該市已展開能源轉型，目標在2028年前將城市電力容量直接翻倍。對此，鄭麗文表示，目前台灣在民進黨政府錯誤的能源政策引導下，產業與民生長期陷入嚴重的缺電危機。台灣必須借鏡聖塔克拉拉市的經驗，穩健的電力基礎建設才是國家科技競爭力的根本。

鄭麗文並和吉爾摩談及自己對區域戰略的構想。鄭指出，過去由日、韓、台組成的「第一島鏈」曾是冷戰時期的戰爭前線，但在21世紀，台灣應徹底翻轉冷戰思維，將第一島鏈轉化為人才、技術與資金匯聚的「和平繁榮之鏈」。鄭也提出「女力團結」的願景。

鄭麗文表示，國民黨在今年年底的地方選舉中，在新竹縣提名了優秀的女性縣長參選人，也會支持現任的女性新竹市長尋求連任。若兩位候選人都能當選，未來4位女性領袖攜手連線，一定能夠改變世界，並邀請吉爾摩未來在台灣或加州再次聚首，為台美地方科技與經貿合作開啟新頁。吉爾摩聽聞，稱讚鄭擁有能改變世界的「特殊力量（Superpower）」。

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日拜訪加州「矽谷中心」聖塔克拉拉（Santa Clara）縣，會晤首位華裔議長李洲曉（Otto Lee）（圖前排右三）。圖／國民黨文傳會
國民黨主席鄭麗文於台北時間6月4日拜訪加州「矽谷中心」聖塔克拉拉（Santa Clara）縣，會晤首位華裔議長李洲曉（Otto Lee）（圖前排右三）。圖／國民黨文傳會

鄭麗文 華裔 矽谷 國民黨 兩岸和平 訪美

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