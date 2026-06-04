美擬對台徵10%關稅 勞動部：與經濟部建審定程序限制輸入強迫勞動貨品

美國政府昨依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅。勞動部今回應指出，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

針對美國USTR宣告301條款「強迫勞動」調查結果，勞動部說，就目前的資訊掌握，美方昨日的發布，是針對60個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

勞動部表示，也因為台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中，針對強迫勞動議題已有具體承諾，這樣的承諾也被美方肯認，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率10%的14國之中，比日、韓都低。

勞動部指出，高度重視國際社會與供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，接下來，也會和經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，來提升供應鏈的勞動人權。