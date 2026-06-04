快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

美擬對台徵10%關稅 勞動部：與經濟部建審定程序限制輸入強迫勞動貨品

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
美國以301調查課徵各國10%至12.5%的關稅，以維持被最高法院判決違憲的對等關稅。圖為台灣的漁民。記者劉學聖／攝影
美國以301調查課徵各國10%至12.5%的關稅，以維持被最高法院判決違憲的對等關稅。圖為台灣的漁民。記者劉學聖／攝影

美國政府昨依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅勞動部今回應指出，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

針對美國USTR宣告301條款「強迫勞動」調查結果，勞動部說，就目前的資訊掌握，美方昨日的發布，是針對60個國家提出建議，並不是只針對台灣，也並非是最終生效的結果。

勞動部表示，也因為台灣在台美對等貿易協定（ＡＲＴ）中，針對強迫勞動議題已有具體承諾，這樣的承諾也被美方肯認，因此台灣也被列為建議課徵較低稅率10%的14國之中，比日、韓都低。

勞動部指出，高度重視國際社會與供應鏈對於強迫勞動風險的關注與防範，接下來，也會和經濟部建立跨部會的審定程序，在審定決議後，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品，來提升供應鏈的勞動人權。

關稅 勞動部 經濟部 美方 貿易法

延伸閱讀

美徵301關稅10%稱「強迫勞動」 勞動部：不是針對台灣

美擬引301條款課台灣10%關稅 台美經貿小組：僅為調查程序稅率未定案

重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

美國祭301條款強迫勞動調查擬對台課10%關稅 經部說話了

相關新聞

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

國民黨立委翁曉玲、許宇甄、羅智強聯合多個軍公教團體今共同舉行記者會，指藍白兩黨將共同提出「軍公教人員待遇調整條例」草案，重點包括CPI累積成長達3%即啟動調薪、每四年至少檢討一次、調幅不得低於通膨增幅二分之一、審議委員會納入軍公教代表與專家學者等條文，呼籲政院盡速提出版本草案，完成法制、透明化的軍公教薪資調整機制。

台股狂飆軍公教退休金繼續砍 李來希轟 「國庫盆滿缽滿」賴政府睜眼說瞎

台股飆升，勞動基金及退撫基金創下史上新高收益。全國公務員協會前理事長李來希指出，國庫盆滿缽滿大撒幣，各項津貼大加碼，唯獨軍公教退休金不斷遞減。賴政府拒絕執行立法院所通過的停止遞減退撫所得，理由竟是國家財政困難、基金會提前破產，睜眼說瞎話，罔顧事實。

美擬對台徵10%關稅 勞動部：與經濟部建審定程序限制輸入強迫勞動貨品

美國政府昨依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅。勞動部今回應指出，將與經濟部建立跨部會審定程序，依「貿易法」作為管制法源，限制輸入強迫勞動貨品。

美擬祭301對台提高10%關稅 楊永明：強迫勞動在哪裡？

美國政府昨天宣布，擬對台灣在內多個主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅，理由是這些商品涉嫌使用強迫勞動生產。國民黨智庫副執行長楊永明今天說，台灣的強迫勞動在哪裡？我們有童工問題嗎？美國只是想要找一個理由，讓關稅大刀再度出鞘。

澄清鄭麗文非為個人參選2028準備 國民黨：是完成重返執政藍圖

國民黨主席鄭麗文訪問舊金山灣區向支持者演說時透露，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作，被視為劍指2028。國民黨發布聲明澄清，鄭麗文舊金山僑宴談話係指「2028本黨重返執政藍圖、完成政黨輪替」，並非宣布個人參選計畫，特此說明。

六四37周年 朱立倫：面對歷史要有記憶 面對未來要有勇氣

今為六四天安門事件37周年。國民黨前主席朱立倫表示，今天是六四，37年過去，有些傷痛被時間掩蓋，有些記憶被刻意遺忘，但歷史真正的價值，不在於記住仇恨，而在於守住教訓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。