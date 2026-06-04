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台股狂飆軍公教退休金繼續砍 李來希轟 「國庫盆滿缽滿」賴政府睜眼說瞎

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片

台股飆升，勞動基金及退撫基金創下史上新高收益。全國公務員協會前理事長李來希指出，國庫盆滿缽滿大撒幣，各項津貼大加碼，唯獨軍公教退休金不斷遞減。賴政府拒絕執行立法院所通過的停止遞減退撫所得，理由竟是國家財政困難、基金會提前破產，睜眼說瞎話，罔顧事實。

李來希表示，台灣國民平均生產毛額GDP突破4.5萬美元，股市狂飆，退休基金績效賺翻天，國庫盆滿缽滿大撒幣，勞保、國保、老農津貼、農民退休儲金、育兒津貼大加碼，物價飆漲，唯獨軍公教退休金還要不斷的遞減，就算立法機關已經通過立法停止遞減退撫所得，賴政權依然拒絕執行，理由一還是「國家財政困難」，理由二竟是「基金會提前破產」？睜眼說瞎話，罔顧事實，法治國「依法行政」的理念形同俱文，是可忍孰不可忍。

李來希指出，短短幾個月勞動基金獲利超過一兆，退撫基金第一季獲利高達2252億元，股市成交金額天天破兆，證交稅收得盆滿缽滿，誰說國家財政困難？該還錢於民了，軍公教退休金還要逐年遞減嗎？

國民黨立委翁曉玲表示，立法院去年已經完成修法，明定退休所得遞減機制應就此停止，且退休金標準應恢復至112年的水準。她也持續督促銓敘部盡速辦理相關作業，目前銓敘部回覆，預計於6月中旬左右，將新的退休金審定函寄發給全國退休軍公教人員，希望能如期完成。

翁曉玲指出，既然退休金恢復至112年標準，那麼113年及114年因遞減機制而遭扣減的退休金差額，也應依法退還給所有退休軍公教人員。她要求考試院及銓敘部，將過去溢扣的退休金差額全數返還，盡管目前考試院及銓敘部拒絕，但行政機關應符合立法原意，不應自行作出扭曲解釋。

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