鄭麗文鬆口備戰2028 知情人士：年底勝選才會思考下一步

國民黨主席鄭麗文訪美首站來到舊金山灣區，她在向現場數百位支持者演說時透露，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作。知情人士表示，鄭麗文目前會先專心確保訪美行程圓滿完成，且鄭麗文非常有使命感，不只是期盼兩岸和平，更明白必須國民黨在年底取得地方選舉的勝選，按部就班完成，才會決定下一步。

隨行的國民黨駐美代表秦日新表示，現場僑胞確實非常熱情，也有不少人鼓勵國民黨主席鄭麗文更上一層樓，覺得鄭麗文讓他們看到國民黨未來的希望。

有知情人士則表示，鄭麗文目前的態度相對務實，不願意把話說滿，仍著重在要把眼前訪美的任務完成，尤其行程才剛開始，目前都還沒到華府，必須要專心確保訪美行程圓滿完成。

不過，知情人士也指出，鄭麗文非常有使命感，不只是期盼兩岸暫時休兵，也期許自己能為台海取得制度性、穩定性的和平；鄭麗文明白為了要達成這個目標，必須按部就班，一步一步來，包括訪美的任務，以及國民黨在年底取得地方選舉的勝選，都是國民黨未來要實踐的方向，才會決定她的下一步。