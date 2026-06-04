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外交部第一時間肯定日菲劃界 羅智強：遲鈍與怯弱令人駭異

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
立法委員羅智強批外交部，遲鈍與怯弱，令人駭異。圖／聯合報系資料照片
立法委員羅智強批外交部，遲鈍與怯弱，令人駭異。圖／聯合報系資料照片

日本菲律賓日前雙方啟動劃設兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層，台灣外交部3日回應，不影響我國主權，引發批判後，外交部隨即修正立場表示，不應該排除或損及我國權益與利益。國民黨立委羅智強今天表示，談判將我國排除在外，外交部非但未表達守護主權，第一時間竟還表示肯定，遲鈍與怯弱，令人駭異。

針對外交部我國與菲律賓和日本已分別，簽署漁業相關協定，會在此基礎上繼續協商海事議題。羅智強表示，民進黨執政這十年，做了什麼「台日漁業協議」、「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」這兩項協定，都是在馬政府任內所簽署。

羅智強提到，回顧近年釣魚台主權爭議，2008年爆發日本保安廳艦艇衝撞我國海釣船的「聯合號事件」，在馬政府的堅持下，日方最終道歉賠償；2012年日本提出釣魚台國有化，蘇澳漁民搭乘大批漁船前往釣魚台海域「爭生存、護漁權」。當時，馬英九總統嚴正表明保衛釣魚台主權與漁民權益。當年馬總統就發表「東海和平倡議」；隔天我國與日本簽署「台日漁業協議」，達成「主權不讓步，漁權大進步」的成果。

外交部 羅智強 菲律賓 日本 漁民

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