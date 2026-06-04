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六四37周年...賴總統籲中國：承認真相撫慰傷痛 開啟和解與對話

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

今天是六四事件37周年，賴清德總統在臉書表示，衷心期盼，中國能正視37年前的六四事件，承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話；讓人民能夠自由表達意見，讓不同世代、不同立場的人，都能參與公共決策。他也強調，台灣會與所有追求自由民主的人站在一起，直到真相被看見，直到不再有人因為追求自由而失去生命。

賴總統表示，37年，可以讓一個嬰兒長大成人、成家立業、走出屬於個人的康莊大道。但37年前的今天，數千名正值青春年華、滿懷理想抱負的年輕人，卻在北京街頭、天安門廣場以及中國各地，遭到軍隊、坦克無情射殺與輾壓。當年被射殺與輾壓的，不僅是參與民主運動者的生命與青春，更是中國一整個世代，對自由民主追求的渴望與實踐。

賴總統表示，一個真正偉大的國家，不應該迷信船堅炮利、窮兵黷武，而應該要容納不同的聲音、保護人民追求夢想的權利、並勇於面對歷史的傷口。

賴總統說，他衷心期盼，中國能正視37年前的六四事件，承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話；讓人民能夠自由表達意見，讓不同世代、不同立場的人，都能參與公共決策。特別是年輕世代的聲音，更應該被聽見；因為他們對未來的想像，是一個國家繼續前進的力量。

「海納百川、故能成其大。」賴總統說，民主國家的力量，不靠宏大的敘事、也不需要由上而下的主旋律；民主國家的力量，來自人民多元的聲音、來自人民的眾志成城。一個健全的政府與社會，應該傾全力支持下一代，讓下一代過上比自己更好的生活；而不是用暴力、監控等方式，扼殺他們的夢想、抹去他們的意見。

賴總統提及，上周他出席一場青年論壇，和許多年輕、有想法、有活力的高中生面對面座談。在和他們對話的過程中，我聽見、也看見國家未來的希望。

賴總統說，國家的未來，不應由權力者單方面決定，而是讓每個年輕世代，都能被聽見、被支持、被成就。因此，政府在近日推動「台灣人口對策新戰略——家庭支持篇」，從成長津貼、托育支持、教育加碼到友善職場，持續投資年輕人、支持下一代。因為他深信，支持年輕世代，就是投資國家未來。國家的偉大，不在土地大小，不在武力強弱，而在人民能否自由、能否被尊重、能否安心追求自己的人生。

「當真相仍被封存，記憶就是抵抗遺忘的力量。」賴總統說，讓我們繼續努力，台灣會與所有追求自由民主的人站在一起，直到真相被看見、傷痛被撫慰，直到不再有人因為追求自由而失去生命。因為一個尊重人民、守護自由、實踐民主的國家，才是一個真正值得尊敬的國家。

賴清德 六四

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