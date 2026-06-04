鄭麗文赴華府 美國務院：台政黨人士訪美符長期政策

國民黨主席鄭麗文展開訪美行程，預計下週抵達華府訪問。美國國務院今天回覆中央社記者詢問表示，台灣各政黨人士到美國訪問屬於例行性質，且完全符合美國長期政策；至於美方官員是否與鄭麗文會面，國務院則未提供資訊。

鄭麗文1日啟程前往美國進行為期2週訪問，先抵達西岸舊金山展開參訪行程，接著前往東岸的波士頓、紐約、華府等地與美國政界、智庫交流，最後再回到西岸洛杉磯進行拜會僑胞行程。

據規劃，鄭麗文將於9日晚間抵達華府、12日離開，期間預計拜會美國兩黨國會議員，並在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、史汀生研究中心（StimsonCenter）等主要智庫進行閉門座談，針對台灣議題交換意見。

這是鄭麗文去年11月接任國民黨主席以來首度到美國訪問。記者詢問美國如何看待鄭麗文這次訪美，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，台灣各政黨人士到美國訪問屬於例行性質，「且完全符合我們長期以來的政策」。

至於美方官員是否將與鄭麗文會面，發言人則說，「目前沒有可提供的資訊」。

據了解，鄭麗文在華府期間，預計前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部（AIT/Washington）拜會，與美方交流。AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部，在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。

鄭麗文出發訪美前表示，在華府會與聯邦政府官員會面，不管是對台系統、國務院系統、或國防系統都有；至於層級、對象及內容，尊重過去慣例，都是保密。