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六四37周年 黃國昌：追求自由價值的人不會被遺忘

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖/聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖/聯合報系資料照片

今天是六四天安門事件37周年，民眾黨主席黃國昌稍早在社群媒體發文表示，「六四卅七、抹不去的記憶與信念」。

黃國昌表示，時間可能可以帶走許多東西，但帶不走的是對抗極權中共、追求民主自由法治的記憶與信念。也因此，去年的六四，他才會寫下：「那寧願燒盡，不願鏽壞的理想主義，值得我們所有人牢記在心」。

黃國昌提到，前幾天看到「天安門母親」首度遭到禁止去親屬的墳前祭親，這已經逾越文明的底線。這麼多年來，受難者家屬群體堅持以和平、理性的方式，尋求正義與公道，中共應正視錯誤，而不是企圖掩蓋，甚至是抹去人民的記憶；並記取錯誤，不要妄想可以無限制的擴張極權統治。

黃國昌說，37年前，天安門廣場上追求自由民主的中國青年，不會被遺忘。所有堅持普世價值的人們，都不會遺忘。

六四 黃國昌 天安門

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