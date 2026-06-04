駐美代表：對抗中共脅迫 台灣需要歐洲民主友人發聲

駐美代表俞大㵢今天在華府智庫論壇指出，台灣需要歐洲民主友人發聲，親自到訪展示台灣不是孤立的並擁有國際朋友非常重要。台灣就像「哈利波特」中的霍格華茲學院，得花點功夫才能找到，但來到台灣就會發現那是美好之地。

駐美代表俞大㵢3日出席大西洋理事會（AtlanticCouncil）「提升跨區域防衛夥伴-台海與未來」論壇，立陶宛國會議員暨前防長莎卡琳恩（DovilėŠakalienė）共同出席。

俞大㵢以電影、電視影集「星際爭霸戰」（StarTrek）形容，劇中的柯克船長是好人，他有我們重視的普世共同價值、看法與共享福祉，若中國國家主席習近平看「星際爭霸戰」可能會認為自己是儀表板上的人物，板上虛擬者說若不同步，就會除掉你。

他說，我們和北京中共是不同的人，因此大家要合作，志同道合者攜手非常重要，不光是政策上，還包括製造業，這也是我們推動非紅供應鏈的原因，不能成為脅迫下的犧牲者，例如稀土問題。

對於如何整合區域及歐洲的民主友人，提高區域防衛，俞大㵢指出，最重要的是需要歐洲民主友人為台灣發聲，親自來訪向民眾展示台灣不是孤立的，擁有國際友人，願意對抗中國脅迫，及來台說明是台灣的朋友。

他強調，台灣數十年來身處中華人民共和國脅迫之下，生存長期面臨威脅，政治上被孤立。中共開始強大，經濟繁榮，但台灣在國際場域卻遭排除，失去優勢，猶如「哈利波特」（Harry Potter）中的霍格華茲學院，存在但不在那裡，必須花功夫才能找到，但到了台灣就會發現那是美好之地。

他說，台灣全面實行民主，是關鍵科技的經濟體，也是美國第4大貿易夥伴及全球第5大股票市場。台灣需要朋友，而中國實際上沒幫到他們，反而野心勃勃，不光是對台灣，也影響日本、菲律賓、澳洲等。