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胡佛座談 鄭麗文：台海和平 有賴美支持
國民黨主席鄭麗文率團訪美，首站抵達舊金山拜會史丹佛大學胡佛研究所，與印太專家學者進行座談交流。鄭麗文表示，台海的和平穩定，除了有賴兩岸彼此的決心，也需要國際社會、尤其是美國的支持。台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺布的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。
鄭麗文指出，在交流過程中，學者戴雅門（Larry Diamond）特別向訪團介紹著名的胡佛塔，這座塔落成於一九四一年六月，塔上主鐘鐫刻的碑文「我只為和平而鳴」，讓她深受感動，這份在世界動盪中對和平的堅持，也與此次訪美所欲傳達的理念不謀而合。
鄭麗文說，當前東亞格局正迎來大戰略環境的轉變，美中合作、兩岸降溫、中日關係穩定所交織出的東亞新局悄然成形，他們必須雙手緊緊抓住這個歷史性的和平窗口，從第一島鏈開始，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力，讓第一島鏈從地緣政治競逐的前線，逐步轉型成為和平與繁榮之鏈。
鄭麗文說，面對未來挑戰，她在座談中提出三項重要主張：第一，建構台灣ＡＩ國防戰略。台灣擁有全球領先的科技與半導體產業優勢，須將優勢延伸至國防領域，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統，以及防空網絡等方面深化人工智慧技術的運用，以有限資源建立更強大的不對稱防衛能力。
其次是持續深化台美實質合作。鄭麗文說，她期待未來台美雙方能在國防安全、供應鏈韌性以及國際參與等領域持續深化夥伴關係。台灣面對兩岸局勢的信心，很大程度來自於美國對台灣長期且堅定的支持。第三，超越過時的零和思維，共同打造亞太新秩序。美中兩大強權應逐步跳脫過時的零和博弈框架，以科技與經濟合作作為雙引擎，攜手共同推動區域的繁榮發展。
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