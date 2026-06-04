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觀察站／川普不確定性 才是美最大變數

聯合報／ 華盛頓記者陳熙文

自從美國總統川普在訪問北京之後做出尖銳的對台發言，美國各相關部會近期無不在「修正」美國的對台立場，降低後續衝擊，包括國防部長赫塞斯在新加坡強調對台立場不變，以及國務卿魯比歐在國會言明對台政策沒有在川普北京行中改變，皆再三保證美國態度沒有鬆動。

然而美國官方修正的力道有多大就反映出川普發言對現況的影響有多大，不管是川普透露出台灣地位未定的看法，還是表達不支持台獨，甚至稱對台軍售是很好的談判籌碼，不但很大幅度調整拜登政府過去的態度，也傷及既有的美台原則，尤其川普過去秉持「戰略模糊」，不輕易說明對台立場，此次卻選擇侃侃而談，無形中還把中方論點照單全收，這都向台灣釋出不安的警訊。

對於台灣方面的擔憂，美方勢必有一定程度的了解，魯比歐近日在參議院聽證會重申政策不變，一方面是回應國會的疑慮，一方面也發揮出安撫台灣的作用。

美國總統在台灣議題上踩紅線，後續由白宮、國務院等來收回或做調整，川普絕對不是頭一遭，前總統拜登就曾多次表明願意防衛台灣，而川普只是站在拜登的另一個極端，不過魯比歐的「補充說明」似乎還沒辦法讓人完全放下心中大石。

一來魯比歐優先說明的是美中必須繼續對話，顯然保持美中穩定是川普政府現階段更重視的課題，二來魯比歐雖然強調美國的政策是維持現狀，但也提到希望「維持此時此刻的現狀」（the status quo preserved as is at this moment），這是否代表美方對共軍這幾年在台海的活動給出默許，又或者代表美國眼中的「現狀」純粹是中國沒有跨越犯台紅線？

多年來，「台灣關係法、三公報和六項保證」一直是美台關係最大的政策指引，魯比歐未在聽證會中制式地重申，給予外界更多詮釋的空間，也放大疑慮，特別是當有參議員提醒川普的發言恐危及六項保證的精神時，魯比歐並沒有正面回應。

現實是，無論官方重申多少次對台政策不變，美國現在沒有人能約束川普的不確定性，這也讓美國過去以文本為基礎的政策思考，轉變成由川普說了算的境地，這才是美中台關係現在最大的不安定因素。

川普 北京 魯比歐 美中台

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