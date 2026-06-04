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魯比歐：美對台政策未變 維持現狀

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國務卿魯比歐二日在參院外交委員會作證，重申美對台政策沒有改變。美聯社
美國國務卿魯比歐二日在參院外交委員會作證，重申美對台政策沒有改變。美聯社

美國總統川普日前稱對台軍售是對中國非常好的談判籌碼，美國國務卿魯比歐二日重申，美國對台政策沒有改變，並強調川普政府已在去年通過一一一億美元的對台軍售，目前有一筆一四○億美元的對台軍售正在評估中。

魯比歐否認美中談判會影響到新一波對台軍售的進度，並表示，美中別無選擇，必須要保持對話，並指出，川普政府目標維持一段時期的「戰略穩定」（strategic stability）。

川普在結束訪問北京的行程之後稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，引發爭議，美國聯邦參議院外交委員會二日針對國務院二○二七財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明，魯比歐表示，美國對台政策沒有改變。

魯比歐說，川普政府去年通過一一一億美元的對台軍售，是單次最大規模的對台軍售，並表示，這筆軍售額度超過拜登政府四年總額；魯比歐也點出，歐巴馬政府有六年的時間都沒有提供對台軍售。

魯比歐指出，目前有一筆一四○億美元的對台軍售正在評估中，並表示，川普政府去年已經通過一筆軍售，若說川普政府不提供軍售給台灣是不公平的；魯比歐說，去年的對台軍售的規模之大、之引人注意，引發中國的激烈反應，甚至為此做出侵犯的行為。

魯比歐說，最重要的是，美國希望維持現狀，這是美國的政策；魯比歐說，美國對台政策沒有改變，也沒有在這次北京行中改變。

魯比歐並解釋說，川普稱軍售是很好的談判籌碼，意在點出中國非常在意這個議題，持續在與美國的討論中提到對台軍售，但這並不代表這會影響到國務院或白宮的決定；魯比歐說，川普將會決定軍售的時機點和執行的方式；魯比歐說，軍售沒有立即發生的原因有很多。

魯比歐二日也表示，美中是世界上最大的兩個經濟體，擁有最強大的軍隊，兩國政府別無選擇，必須有某種程度的溝通聯繫、必須對話，以降低美中之間潛在的衝突點。

魯比歐也說，美中關係當中明顯有很重大的「刺激物」（irritants），有些是長久以來的問題，美中必須在未來做處理；魯比歐指出，川普政府的目標是維持一段時期的戰略穩定，同時意識到美中在某些領域中存在關係上的掙扎，不只會持續數年，而是可能持續數十年。

我外交、國防部稱政策未變 藍：自欺欺人

記者張文馨、蔡晉宇、劉懿萱、李人岳／台北報導

對魯比歐說法，外交部表示，台灣將持續強化自我防衛能力並與美國等區域夥伴密切合作，共同維護台海及印太區域的和平。國防部則強調，台美之間的安全合作關係，未曾改變，目前美台軍售均依雙方管制節點執行。

國民黨立委馬文君表示，美國對台軍售案在沒看到川普簽署之前都無法完全確定，只憑一句話就相信現況不會改變，恐怕是自欺欺人；民進黨團書記長范雲則呼籲，一點二五兆元軍購被刪除部分，立法院應該要一起支持。

魯比歐 川普 軍售 美中台

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